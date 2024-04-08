برنامه «محفل» تقویت کننده وحدت بین مسلمانان

حجت‌الاسلام علیرضا جمشیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان انس و مودت با قرآن کریم است روایات متعددی در این باره آمده است و فرمود بهار قرآن ماه مبارک رمضان است.

وی یادآور شد: قریب به ۲۰ سال پیش حضور بزرگوار فاضل لنکرانی رسیدیم و اواخر عمر ایشان بود این عارف فرمودند افتخار من در دنیا این است خادم، خادمان قرآن باشم و این فرمایش نشان از جایگاه والای قرآن دارد.

مسئول عقیدتی سیاسی دفتر نمایندگی، ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اشاره به اینکه مهمترین برنامه در ماه مبارک رمضان تقویت مبانی و مباحث قرآنی در سطح جامعه است افزود: خدا را شکر که یکی برنامه‌های وزینی که پیگیری شد برنامه محفل بود که با شیوه نو و جذابی توسط مجریان توانمند و نوع برنامه سازی خیلی جذاب و قابل استفاده بود.

وی تصریح کرد: برنامه محفل نکته‌های خوبی شامل محتوای قوی و باعث استقبال مخاطبین شده بود و در کنار آن آثار و برکات انس با قرآن را در حوزه رفتار شناسی دیدیم و افرادی که به عنوان مهمان آمده بودند در عرصه‌های مختلف قرآنی فعالیت داشتند و در سطح جامعه نشان داده شدند.

حجت الاسلام جمشیدپور با بیان اینکه این برنامه پیام‌های خوبی داشت که برای یادگیری قرآن هیچ محدودیتی نمی‌تواند مانع انس با قرآن و فعالیت‌های با آن شود خاطرنشان کرد: این همان لطف و عنایت خداوند متعال است که در این عرصه شاهد این موضوع بودیم.

وی ادامه داد: در کنار تمام موضوعات برنامه محفل نکات تفسیری و نکات محتوایی بسیار غنی را با استفاده از برنامه جذاب به مخاطب ارائه دادند و ترکیب داوران که شامل قاری، حافظ و مفسر خیلی زیبا بود و تمام مباحث را در کنار هم توضیح می‌دادند.

وی با اشاره به این موضوع که یکی از مهمترین رویکردهای که برنامه محفل داشت این بود که بحث ایجاد وحدت در بین عموم مسلمین را تقویت می‌کرد ادامه داد: به عینه دیدیم اگر حول محور قرآن حرکت کنیم و مبانی قرآن را تقویت نمائیم این باعث ایجاد وحدت در بین آحاد مردم و تمام مسلمین خواهد شد و جای تشکر و تقدیر دارد و امیدوارم در طول سال اینگونه برنامه‌هایی به صورت بهتر و گسترده‌تر انجام شود.

مسئول عقیدتی سیاسی دفتر نمایندگی، ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان گفت: مهمترین برنامه در ماه مبارک رمضان تقویت مبانی و مباحث قرآنی در سطح جامعه است.