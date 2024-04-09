برگزیدگان مسابقه پیامکی روز ۲۸ماه رمضان در کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان مسابقه روز بیست و هفتم از ماه مبارک رمضان که روزانه در خبرگزاری مهر استان منتشر می‌شود، به شرح زیر است.

برندگان روز بیست و هشتم:

۱ - آقای ارسلان ناصری از شهرستان سنندج

۲ - خانم آرزو داودی از شهرستان مریوان

۳ - آقای حسین قائمی از شهرستان رشت

۴ - آقای امیرمهدی براتی از شهرستان بیجار

۵ - خانم معصومه افشارلو از شهرستان مازندران

۶ - خانم بطول فرجی از شهرستان کرمانشاه

۷ - آقای احترام آزادی از شهرستان سرپل‌ذهاب

۸ - آقای مبین احمدکرمانج از شهرستان سنندج

۹ - آقای مجتبی درویشی زاده از شهرستان سنندج

۱۰ - آقای دانیال کشتمند از شهرستان سنندج

اگر می‌خواهید در این پویش شرکت کنید عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنید.