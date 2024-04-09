برگزیدگان مسابقه پیامکی روز ۲۸ماه رمضان در کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان مسابقه روز بیست و هفتم از ماه مبارک رمضان که روزانه در خبرگزاری مهر استان منتشر میشود، به شرح زیر است.
برندگان روز بیست و هشتم:
۱ - آقای ارسلان ناصری از شهرستان سنندج
۲ - خانم آرزو داودی از شهرستان مریوان
۳ - آقای حسین قائمی از شهرستان رشت
۴ - آقای امیرمهدی براتی از شهرستان بیجار
۵ - خانم معصومه افشارلو از شهرستان مازندران
۶ - خانم بطول فرجی از شهرستان کرمانشاه
۷ - آقای احترام آزادی از شهرستان سرپلذهاب
۸ - آقای مبین احمدکرمانج از شهرستان سنندج
۹ - آقای مجتبی درویشی زاده از شهرستان سنندج
۱۰ - آقای دانیال کشتمند از شهرستان سنندج
اگر میخواهید در این پویش شرکت کنید عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنید.
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