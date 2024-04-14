به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ایران‌شناسی با صدور بیانیه‌ای از «انتقام سخت دلاورمردان مدافع ایران عزیز از رژیم تبهکار صهیونیستی» حمایت کرد.

در متن این بیانیه آمده است؛

سرانجام دست انتقام الهی از آستین دلاورمردان مدافع حریم سرزمین بزرگ و خاک مقدس ایران اسلامی بیرون آمد و مراکز نظامی رژیم شیطانی، ددمنش، جعلی و جنایتکار صهیونیستی را، شجاعانه، قاطعانه و پیروزمندانه در هم کوبید.

رژیم غاصب سفاک و متجاوز صهیونیستی که پس از ماه‌ها کشتار سبعانه زنان و کودکان بی‌پناه خطّۀ شهیدپرور و مقاوم غزه، بی‌شرمانه به حریم سیاسی و قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تجاوز نموده، هفت تن از عزیزترین فرزندان شجاع میهن اسلامی‌مان را بزدلانه به شهادت رسانده بود، سرانجام در شامگاه گذشته با دست انتقام الهی بنابر نظر و دستور فرماندهی معظم کل قوا سخت تنبیه شد و طعم وحشت و انتقام از نتیجه زشت‌کرداری خود را با درماندگی و عجز تمام، چشید.

شامگاه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، دلاورمردان ایرانی، حماسه‌ای بی‌نظیر و بی‌سابقه در تاریخ معاصر جهان را به مدد الهی آفریدند: «و کدامین کس در عالم از آن کس که به آیات خدا پند و تذکّرش دادند و باز اعراض کرد، ستمکارتر است؟ البته ما از بدکاران انتقام خواهیم کشید». آنان همچون اسلاف شهیدشان حاج قاسم سلیمانی‌ها، ایران اسلامی را در برابر دشمنان حق و انسانیت سرافراز کردند.

ملت بزرگ ایران، بار دیگر به دست توانای دلاورزادگان عاشورایی‌اش، اقتدار خویش را به رخ جهان و جهانیان کشید و با رشادت غرورآفرین خود، موجب شادی عمیق همه آزادگان، مظلومان و مستضعفان در سراسر گیتی گردید.

در پایان این بیانیه بنیاد ایران‌شناسی خطاب به مدافعین ایران عزیز ضمن اظهار خداقوت و اذعان این نکته که خداوند در برابر تمام ظالمان و غاصبان جهان، پشت و پناه سربازان ایران خواهد بود، بیان نموده است که دستان پرقدرت شما که دست خداوند قهار، پشت آنهاست و دول مستکبرغربی و تبهکار عربی حامی رژیم گرگ‌صفت صهیونیستی را خوار و حقیر کرد، را خواهیم بوسید.