دانشگاه امیرکبیر حمله به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر متن بیانیه دانشگاه صنعتی امیر کبیر به شرح زیر است:

بار دیگر رژیم منحوس و نفرت انگیز صهیونیستی که در جبهه‌های نبرد با نیروهای غیور و مقتدر مقاومت به اوج درماندگی و استیصال رسیده در اقدامی وحشیانه و تروریستی، باحمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، اقدام به شهادت سرداران رشید اسلام «سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی» و «سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی» و چندین نفر از مستشاران نظامی و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سوری شد.



شهادت این رزمندگان مجاهد و خستگی‌ناپذیر در میدان‌های نبردِ حق علیه باطل و سربازان مکتب اهل‌بیت علیهم السلام و نظام انقلاب اسلامی در روز شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام قلوب مومنین را محزون و جریحه دار ساخت، لذا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن محکوم نمودن این جنایت وحشیانه و اقدام مذبوحانه، تصریح می‌دارد؛ همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، به حول و قوه الهی، دلاورمردان ما و سپاه قدرتمند و عزت آفرین انقلاب اسلامی با درک و اهمیت موضوع و اشراف بر سناریوهای دشمن سفاک، پاسخی قاطع و پشیمان کننده‌ای برای انتقام خون‌های پاک این شهدای گرانقدر، خواهند داشت.