شرایط پارادوومیدانی برای پارالمپیک/ ترکیب ۱۷ نفره برای پاریس

سید مهدی شاهرخی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد شرایط پارادوومیدانی کاران برای حضور در بازی های پارالمپیک پاریس توضیح داد و گفت: تا به امروز از حضور در رقابت های گزینشی مختلف ۱۲ سهمیه در ماده های مختلف کسب کرده ایم اما همچنان فرصت داریم تا سهمیه های جدیدی به خود اختصاص دهیم.

وی به حضور تیم ملی پارادومیدانی در مسابقات قهرمانی جهان (ژاپن) اشاره کرد و ادامه داد: این رقابت ها هم یکی از میادین کسب سهمیه به حساب می آید. فقط نفرات اول و دوم هر ماده در این رقابت ها صاحب سهمیه می شوند. البته برخلاف رویدادهای دیگر اینگونه نیست اگر این نفرات سهمیه در اختیار داشته باشند، نفرات بعد از آنها صاحب سهمیه شوند. فقط نفرات اول و دوم که پیش از این پارالمپیکی نشده بانشد، صاحب سهمیه می شوند.

دبیر انجمن پارادوومیدانی با تاکید بر اینکه تیم ملی ایران با ترکیبی متشکل از دوازده بازیکن در رقابت های قهرمانی جهان شرکت می کند، تصریح کرد: از این ترکیب، یازده نفر سهمیه پارالمپیک به دست آورده اند. فقط حامد امیری سهمیه نگرفته است. البته این را باید یادآور شد که در پارادوومیدانی مانند خیلی دیگر از رشته های پارالمپیک، سهمیه به کشور داده می شود نه ورزشکار، بنابراین حامد امیری این شانس را دارد که در صورت دستیابی به رکوردهای موردنظر، به بازی های پارالمپیک اعزام شود و در کل مشکلی هم از این حیث ندارد. ضمن اینکه همچنان این فرصت وجود دارد که او سهمیه جدیدی را به نام پارادوومیدانی ایران ثبت کند.

شاهرخی خاطرنشان کرد: بعد از مسابقات قهرمانی جهان، کمیته بین المللی پارالمپیک بر اساس فاکتور عملکرد برتر ورزشکاران ور کوردها و رنکینگ سال، سهمیه های باقی مانده را توزیع می کند. پارادوومیدانی این شانس را دارد که در این مرحله از توزیع سهمیه ها صاحب ۴ یا ۵ سهمیه جدید شود. با احتساب تعداد سهمیه هایی که در اختیار داریم (۱۲ سهمیه) می توانیم ترکیبی متشکل از ۱۶ یا ۱۷ ورزشکار را برای بازی های پارالمپیک پاریس داشته باشیم.

وی در عین حال بر سیاست کیفی گرایی کمیته ملی پارالمپیک برای اعزام کاروان به بازی های ۲۰۲۴ پاریس تاکید کرد و گفت: باید سهمیه ها در اختیار نفراتی قرار بگیرد که شرایط و رکوردهایش با سیاست های کمیته همخوانی داشته باشد. در این زمینه با نظر کمیته، عملکرد ورزشکاران از پارالمپیک توکیو بر اساس شاخص مدال آوری در نظر گرفته می شود، نفرات اول تا سوم شانس اعزام را دارند.

دبیر انجمن پارادوومیدانی گفت: همچنین بعد از مسابقات جهانی و خرداد، رقابت هایی را در تهران تحت نظر انجمن جهانی پارادوومیدانی برگزار می کنیم. کسانی که به مسابقات جهانی اعزام نمی شوند یا رکورد موردتایید در بازه زمانی موردنظر را ندارند، شانس دارند تا در این رقابت ها به رکوردی برای اعزام دست پیدا کنند.