به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: سال ۱۴۰۲ با سرمایه‌گذاری خوبی که در بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت انجام شد و پروژه‌های نیمه‌تمام را که ۲۸ میلیارد دلار بود به اتمام رساندیم.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۲ رشد تولید نفت و گاز بالای ۲۰ درصد بود و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هم رشد خوبی در تولید داشتند و برنامه‌ریزی کردیم که امسال هم برای سرمایه‌گذاری جدید و پروژه‌های نیمه‌تمام باقیمانده که سال ۱۴۰۳ جهش خوبی در رشد تولید داشته باشیم.

اوجی بیان کرد: امسال هم تلاش می‌کنیم حتی بالاتر از ۲۰ درصد سال گذشته رکورد بزنیم.