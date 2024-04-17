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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۲

اوجی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

امسال در رشد تولید نفت و گاز رکورد می‌زنیم

امسال در رشد تولید نفت و گاز رکورد می‌زنیم

وزیر نفت گفت: سال ۱۴۰۲ رشد تولید نفت و گاز بالای ۲۰ درصد بود که امسال هم تلاش می‌کنیم حتی بالاتر از ۲۰ درصد سال گذشته رکورد بزنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: سال ۱۴۰۲ با سرمایه‌گذاری خوبی که در بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت انجام شد و پروژه‌های نیمه‌تمام را که ۲۸ میلیارد دلار بود به اتمام رساندیم.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۲ رشد تولید نفت و گاز بالای ۲۰ درصد بود و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هم رشد خوبی در تولید داشتند و برنامه‌ریزی کردیم که امسال هم برای سرمایه‌گذاری جدید و پروژه‌های نیمه‌تمام باقیمانده که سال ۱۴۰۳ جهش خوبی در رشد تولید داشته باشیم.

اوجی بیان کرد: امسال هم تلاش می‌کنیم حتی بالاتر از ۲۰ درصد سال گذشته رکورد بزنیم.

کد مطلب 6080353
رامین عبداله شاهی

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