زخمی شدن ۶ صهیونیست در حمله موشکی به عرب العرامشه در الجلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از عملیات حزب الله لبنان علیه هدفی در عرب عرامشه در الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

خبرنگار المیادین گزارش داد: دو موشک شلیک شده از سوی حزب الله لبنان عرب عرامشه در الجلیل غربی را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش این حمله چند زخمی برجای گذاشته است.

بر اثر این حمله یک ساختمان و یک خودرو در عرب العرامشه هدف حمله موشکی قرار گرفته و شماری زخمی شده اند.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن دستکم ۶ نفر در عرب العرامشه بر اثر موشکهای شلیک شده از سوی حزب الله خبر دادند که یکی از مجروحان حالش وخیم است.

منابع صهیونیست از پرواز بالگردها به سمت محل حادثه خبر داده و به خسارات گسترده به محل اصابت موشک شلیک شده از سمت لبنان به عرب العرامشه اشاره کردند.

به گزارش رسانه های صهیونیست قبل از شلیک موشک ها آژیر خطر به صدا درنیامده است.