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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل:

یادگارهای آیینی محوطه‌های باستانی اردبیل به نمایش گذاشته می‌شود

یادگارهای آیینی محوطه‌های باستانی اردبیل به نمایش گذاشته می‌شود

اردبیل - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: یادگارهای آئینی محوطه‌های باستانی استان اردبیل در دوران پیش از تاریخی و تاریخی در اردیبهشت ماه به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی اظهار کرد: یادگارهای آئینی محوطه‌های باستانی استان اردبیل در دوران پیش از تاریخی و تاریخی از چهار تا ۱۱ اردیبهشت ماه در معرض دید عموم قرار داده می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام همزمان با نخستین همایش بین‌المللی موزه‌ها در محل نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی انجام خواهد شد، گفت: یادگارهای آئینی بخشی از نشانه‌های تمدنی اقوام گمشده تاریخ هستند که این آثار کارکردی آئینی و مذهبی داشته و در ارتباط با ادراک انسان مورد استفاده مردمان در دوره‌های گذشته قرار گرفته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: این آثار بیشتر در یادمان‌های مذهبی مخصوصاً معابد و گورهای باستانی قرار داشته‌اند، اشیایی چون ظروف مختلف در اشکال ریتون، پیکرک و مهره‌های گوناگون که جنبه مقدس داشته و در مکان‌های مذهبی و گورها کشف شده‌اند.

محمدی ادیب ادامه داد: در تمام دوره‌های پیش از تاریخی و تاریخی این اشیا بخشی از یافته‌های باستان‌شناسی را تشکیل می‌دهد و اکنون این اشیا همزمان با نخستین همایش بین‌المللی موزه‌ها برای بازدید عموم به نمایش گذاشته می‌شود.

کد مطلب 6081065

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