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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۴۴

پنجره مهر؛

حیات وحش شاهوار شاهرود

حیات وحش شاهوار شاهرود

شاهرود- «شاهوار» بلندترین قله البرز شرقی میزبان گونه‌های کمیابی از چهارپایان مانند کل، بز، قوچ و میش است.

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با گزارش خبرنگار مهر، شاهوار در شمال شهرستان شاهرود به لحاظ تنوع زیستی یکی از مهمترین زیستگاه‌های جانوری استان سمنان محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر معدنکاری سبب تخریب بخش‌های مهمی از زیستگاه این وحوش شده است.

کد مطلب 6081269

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