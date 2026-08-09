اولین پژوهشگاه ادبیات و علوم انسانی کشور در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق اهداف متعالی سند تحول بنیادین و با هدف توسعه بسترهای پژوهشی، اولین پژوهشسرای تخصصی ادبیات و علوم انسانی کشور افتتاح شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از ظرفیتهای مطلوب پژوهشسرای «پروفسور ثبوتی» ناحیه دو زنجان، افزود:این مرکز تخصصی به استناد راهکار ۶-۶ سند تحول بنیادین وزارت آموزشوپرورش با رویکرد تنوعبخشی به محیطهای یادگیری و با تأکید ویژه بر غنیسازی بنیه علمی و پژوهشی فضاهای آموزشی، کد فعال پژوهشسرای دانشآموزی را از اداره آموزش متوسطه نظری وزارت دریافت کرده است که دستاوردی ارزشمند برای نظام تعلیموتربیت استان محسوب میشود.
سید مصطفی آذرکیش با اشاره به رویکردهای کلان وزارتخانه در توسعه فضاهای پژوهشی افزود: گروه پژوهشسراهای دانشآموزی با سرلوحه قرار دادن شعار «پژوهشسرا؛ زمینهساز عدالت و کیفیت آموزشی»، در سال تحصیلی جاری گامهای مؤثری را در راستای ارتقای روزافزون سطح علمی، پژوهشی و مهارتهای خلاقانه دانشآموزان برداشته که افتتاح این مرکز تخصصی، نمونهای بارز از این مسیر تحولی است.
این مرکز آموزشی در محل پژوهش سرای پروفسور ثبوتی ناحیه دو زنجان (واقع در خیابان صفا، ضلع شرقی دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی) مستقر است.
این فضای آموزشی با همت و نیت خیرخواهانه جناب امیرحسین هشترودی، بازسازی، تجهیز و با استانداردسازیهای فنی و عمرانی ارتقا یافت و همسو با اهداف و برنامههای «پروژه مهر»، رسماً به چرخه خدمترسانی آموزشی کشور افزوده شد.
افتتاح بخش نسخ خطی و کتب چاپ سنگی موزه فرهنگ و تاریخ آموزش و پرورش استان زنجان
در راستای تکریم میراث علمی و حفظ اصالت تاریخی نظام تعلیموتربیت، بخش تخصصی نسخ خطی و کتب چاپ سنگی موزه فرهنگ و تاریخ آموزشوپرورش استان زنجان افتتاح شد.
آذرکیش در مراسم افتتاحیه موزه فرهنگ و تاریخ را مجموعهای غنی، ارزشمند و شاخص در معرفی تاریخ درخشان آموزشوپرورش کشور توصیف کرد.
وی اظهار داشت: موزه فرهنگ و تاریخ زنجان با بهرهگیری از استانداردهای علمی و آرشیوی دقیق، مجموعهای شایسته و متمایز را در سطح کشور گردآوری کرده است که میتواند منبعی بیبدیل برای پژوهشگران و علاقهمندان باشد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش با اشاره به ظرفیتهای بالای این مجموعه در حوزه تعامل با جامعه افزود: موزه فرهنگ و تاریخ در مسیر جلب اعتماد عمومی و تعامل با جامعه، از طریق فعالیتهای موفق در عرصههای مجازی و حقیقی، گامهای بلندی برداشته است.
وی اظهار داشت: تداوم این مسیر و گسترش بخشهای مختلف موزه، به توسعه دانش و آگاهی تاریخی کمک شایانی خواهد کرد.
مدیریت آموزشی آینده بر پایه دادهمحوری است
سید مصطفی آذرکیش در گردهمایی سراسری روسای ادارات آموزش دوره اول متوسطه، تکنولوژی و گروههای آموزشی کشور که به میزبانی استان زنجان برگزار شد، بر ضرورت استقرار حکمرانی نوین آموزشی با محوریت تقویت توانمندیهای حرفهای معلمان و استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین تأکید کرد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش با تبیین مسیر گذار در نظام تعلیموتربیت، تصریح کرد: حرکت از رویکردهای بخشنامهمحور به سمت مسئلهمحوری و تبدیل «فعالیتمحوری» به «نتیجهمحوری»، اولویت راهبردی ما در مسیر تحول است.
وی افزود: مدیریت آموزشی در عصر جدید باید پیشنگر، دادهمبنا و مدرسهمحور باشد؛ بهگونهای که تمامی دادههای جمعآوری شده در سامانهها، به تحلیلهای دقیق کاربردی منجر شده و در نهایت، کیفیت تجربه یادگیری دانشآموزان را در کلاس درس ارتقا بخشد.
آذرکیش، هوش مصنوعی را نه جایگزین معلم، بلکه یک ابزار قدرتمند در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانست و گفت: توسعه محیطهای یادگیری متنوع، استفاده از ظرفیتهای دیجیتال و تمرکز بر پنج اولویت راهبردی شامل ارتقای کیفیت تدریس، توانمندسازی حرفهای معلمان، حکمرانی مبتنی بر شواهد، هوشمندسازی و برقراری عدالت آموزشی، نقشه راه ما در سال تحصیلی پیشرو است.
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