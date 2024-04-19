پایان روز دوم با راهیابی قایق تک نفره کایاک زنان به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک آسیا و اقیانوسیه امروز جمعه ۳۱ فروردین ماه در توکیوی ژاپن با راهیابی قایق کایاک ۵۰۰ متر زنان کشورمان به فینال پایان یافت.

الناز شفعیان درگروه دوم دور مقدماتی کایاک تکنفره ۵۰۰ متر بانوان در رقابت با حریفانی از ازبکستان، سنگاپور، کره و هنگ‌کنگ با زمان ۲:۱۷.۱۰۷ دقیقه به عنوان قایق چهارم از خط عبور کرد و به دور نیمه نهایی مسابقات راه یافت. در این رقابت نمایندگان ازبکستان، سنگاپور و کره به ترتیب اول تا سوم شدند.

الناز شفعیان در نیمه نهایی کایاک تکنفره ۵۰۰ متر بانوان در رقابت با حریفانی از تایلند، چین تایپه، هنگ‌کنگ و اندونزی رقابت کرد و با زمان ۲:۱۳.۲۵۹ دقیقه به عنوان قایق اول از خط عبور کرد و به فینال مسابقات راه یافت. در این رقابت نمایندگان تایلند و اندونزی به ترتیب دوم و سوم شدند.

فینال این ماده فردا صبح برگزار می شود. گفتنی است امروز شرایط جوی و آب‌هوایی پیست مسابقات با باد شدید همراه بود.

در دیگر رقابت های امروز، علی آقامیرزایی در ماده ۲۰۰ متر کایاک مردان به مدال برنز رسید. این ماده سهمیه حضور در المپیک را ندارد. قایق دو نفره کانوی مردان هم متشکل از عادل مجللی و کیااسکندانی در فینال در رده پنجم ایستاده و از کسب سهمیه حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس بازماندند.

مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی قاره‌ای المپیک از ۳۰ فروردین ماه الی دوم اردیبهشت ماه در توکیوی ژاپن برگزار می شود.