خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: مهتا صانعی شاعر و پژوهشگر به مناسبت عملیات «وعده صادق» یک‌غزل و دو رباعی سروده که برای انتشار در اختیار مهر قرار گرفته است.

این‌سروده‌ها به ترتیب زیر هستند:

نگران همه مردم‌ات از مرد و زنم

تو فلسطینی و تنها نگران تو منم

دست و انگشت تو پرورده ناز است ولی

زیرِ آواز غم‌انگیز تو باید بزنم

لبِ آن جویِ پُر از خون تو اگر سرو منی

سایه‌ات بر سرم افتاده که گرم سخنم

به سلامت سر از این معرکه بیرون نبرم

من اگر شاخه این باغ و گلِ این چمنم

تو فلسطینی و باید نگران باشم اگر

روحِ ایمانی و من زاده حُبّ‌الوطنم

خانه دیو سیاه است که آتش زده‌ای

نگران تو پریزاده نازک بدنم

تا در این قصه کوتاه سرِ ماست بلند

می‌نویسم همه را با کلمات دهنم

تو و کابوس شبانگاهی و آن دیو سیاه

که می‌افتد به همین چاه که باید بکَنم

من و سجّیل و ابابیل که باید برسد

قصه‌اش تا ته این سطر.....که من نقطه‌زنم

***

از غرش ما غریو ما غوغایی‌ست

از بارش خشم‌مان چه واویلایی‌ست

شاید شب معراج رسول‌الله است

یک پلک زدیم و لیلة‌الاسرایی‌ست

وا پهپادا دوباره وا پهپادا

کارت به یکی طُرفه سپاه افتادا

دادِ دلِ دل‌شکستگان را دادا

ضربی که زدیم و هر چه بادا بادا