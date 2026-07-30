ثبت جهانی الموت، آغاز فصل تازه توسعه گردشگری قزوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر محمدی با موضوع ثبت جهانی الموت و توسعه گردشگری منطقه، اظهار کرد: ثبت جهانی مجموعه «الموت و استحکامات وابسته به آن» در فهرست میراث جهانی یونسکو، حاصل ۲۵ سال تلاش مستمر در حوزه معرفی، کاوش، مرمت و حفاظت از قلعههای تاریخی این منطقه است.
وی افزود: ثبت این اثر در نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، علاوه بر افتخارآفرینی برای استان قزوین، میتواند نقطه آغاز توسعه هدفمند گردشگری در منطقه الموت باشد.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین با اشاره به افزایش انتظارات گردشگران پس از ثبت جهانی این اثر گفت: از این پس گردشگرانی که الموت را بهعنوان مقصد سفر انتخاب میکنند، انتظار خدمات و امکانات متناسب با یک اثر ثبت جهانی را خواهند داشت.
محمدی تصریح کرد: بخشی از زیرساختهای مورد نیاز از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم و بخشی نیز با حمایت دولت تأمین خواهد شد و بیتردید پس از ثبت جهانی، نگاه دولت به توسعه این منطقه ویژهتر خواهد بود.
وی درباره آثار ثبت جهانی در یونسکو نیز اظهار کرد: ثبت در فهرست میراث جهانی الزاماً به معنای دریافت حمایت مالی مستقیم نیست، اما مهمترین دستاورد آن، معرفی بینالمللی، تقویت حفاظت از اثر و افزایش ظرفیت جذب گردشگران، بهویژه گردشگران خارجی است.
معاون گردشگری استان قزوین با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها خاطرنشان کرد: مهمترین اولویت برای بهرهبرداری از فرصت ثبت جهانی، بهبود راههای دسترسی به منطقه الموت است، زیرا ارتقای مسیرهای ارتباطی نقش مهمی در تسهیل سفر گردشگران و افزایش بازدید از آثار تاریخی و طبیعی منطقه خواهد داشت.
محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد ثبت جهانی مجموعه «الموت و استحکامات وابسته به آن» زمینهساز توسعه پایدار گردشگری، رونق اقتصادی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان قزوین در سطح جهان باشد.
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