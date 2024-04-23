امکانات نیروی انتظامی باید بهبود پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: از سپاه و نیروهای مسلح که با عملیات وعده صادق دل تمامی مسلمانان و آزادگان جهان را شاد کردند و زهر چشمی از رژیم غاصب صهیونیستی گرفتند، تقدیر و تشکر میکنم.
وی بیان کرد: در سال گذشته و ماههای اخیر تعداد قابل توجهی از فرزندان رشید نیروی انتظامی، سپاه و بسیج به درجه رفیع شهادت و جانبازی نائل آمدند، اما متأسفانه نیروی انتظامی از امکانات فیزیکی از قبیل پایگاهها و قرارگاههای ایمن و حتی لباس و اتومبیل مناسب که جان آنها را حفظ کند، محروم است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضروری است دولت و مسؤولان نظام تدابیر لازم امنیتی را فراهم کنند و از نیروهای بومی در برنامه ریزیها بیشتر استفاده کنند تا ما هر روز مجبور نباشیم نه تنها شهدای استان، بلکه سایر استانها را بر دوش مردم تشییع کنیم.
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