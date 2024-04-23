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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۳۴

شهریاری در تذکر شفاهی:

امکانات نیروی انتظامی باید بهبود پیدا کند

امکانات نیروی انتظامی باید بهبود پیدا کند

نماینده مردم زاهدان در مجلس خواستار بهبود امکانات فیزیکی از قبیل پایگاه‌ها و قرارگاه‌های ایمن و حتی لباس و اتومبیل مناسب برای نیروی انتظامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: از سپاه و نیروهای مسلح که با عملیات وعده صادق دل تمامی مسلمانان و آزادگان جهان را شاد کردند و زهر چشمی از رژیم غاصب صهیونیستی گرفتند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی بیان کرد: در سال گذشته و ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از فرزندان رشید نیروی انتظامی، سپاه و بسیج به درجه رفیع شهادت و جانبازی نائل آمدند، اما متأسفانه نیروی انتظامی از امکانات فیزیکی از قبیل پایگاه‌ها و قرارگاه‌های ایمن و حتی لباس و اتومبیل مناسب که جان آن‌ها را حفظ کند، محروم است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضروری است دولت و مسؤولان نظام تدابیر لازم امنیتی را فراهم کنند و از نیروهای بومی در برنامه ریزی‌ها بیشتر استفاده کنند تا ما هر روز مجبور نباشیم نه تنها شهدای استان، بلکه سایر استان‌ها را بر دوش مردم تشییع کنیم.

کد مطلب 6086496
زهرا علیدادی

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