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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۲

با مشارکت یک کانون فرهنگی و مرکز نیکوکاری؛

۱۲۰۰ بسته گوشت قربانی میان نیازمندان یزد توزیع شد

۱۲۰۰ بسته گوشت قربانی میان نیازمندان یزد توزیع شد

یزد- با آغاز ماه شوال به کمک برنامه تلویزیونی سمت خدا، کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه کبری (س) و مرکز نیکوکاری ایلیا، هزار و ۲۰۰ بسته گوشت قربانی و نذری میان محرومان توزیع شد.

علیرضا ثواچه، مدیر مرکز نیکوکاری ایلیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حمایت کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه (س)، برنامه سمت خدا و مرکز نیکوکاری ایلیا ۱۲۰۰ بسته گوشت قربانی یک‌ و نیم کیلویی در استان یزد بین مستمندان به مناسبت ماه شوال توزیع شد.

وی افزود: بسته های گوشت قربانی در بین محرومان شهرستان های تفت، مروست، مهریز و مناطق مختلف شهر یزد توزیع شد.

ثواچه بیان کرد: برای توزیع بسته های گوشت در بین خانوارهای نیازمند از ظرفیت گروه های فعال، خیریه و جهادی برای توزیع بسته های گوشت قربانی استفاده شد تا به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی یادآور شد: علاوه بر این نیز در سالروز وفات حضرت خدیجه(س) و ایام ماه مبارک رمضان نیز بین ۳ هزار نفر از روزه داران به خصوص در مناطق محروم شهر یزد افطاری توزیع شده است.

ثواچه ضمن تشکر از خیرین موسسه و کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه (س) و برنامه سمت خدا، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک و حمایت این عزیزان، این برنامه و برنامه های دیگر را در راستای محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان در سطح استان یزد اجرا کنیم.

کد مطلب 6087775

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