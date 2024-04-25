به گزارش خبرنگار مهر، مجید ناصحی‌مقدم ظهر پنج‌شنبه در همایش روز شوراها که در سالن همایش‌های غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای اصلی نهاد مردمی شورا باید پرهیز از سیاست‌زدگی باشد، افزود: یکی از توفیقات شوراها این است که نهادی برآمده از دل مردم است، به همین خاطر باید در امور از همکاری مردم استفاده کند.

وی با بیان اینکه شوراها نیز همانند بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای مردمی با مشکلات و تنش‌هایی مواجه است، ادامه داد: باید تلاش کنیم تا این تنش‌ها با مشارکت دادن تصمیم همه اعضا در امور مختلف به حداقل برسد.

این مسؤول با تاکید بر اینکه بها دادن به تصمیم همه اعضای شورا باعث پیشبرد بهتر امور و اهداف ترسیم شده خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از محاسن این کار، دوری از چند قطبی شدن شورا است؛ چرا که باعث می‌شود اعضای شورا به جای چند قطبی شدن، به سمت همفکری حرکت کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای ایجاد زیرساخت در شهرها و روستاها باید اعتبارات لازم در این زمینه تخصیص یابد، عنوان کرد: اگر امروز زنجان به لحاظ توسعه‌ای فاصله معنی‌داری با سایر شهرها دارد، این به خاطر نبود زیرساخت در این زمینه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا ظرفیت عظیمی در توسعه پایدار به شمار می‌روند

رئیس شورای اسلامی استان زنجان نیز در این مراسم با بیان اینکه شورا از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این نهاد مردمی ظرفیت عظیمی در توسعه پایدار به شمار می‌رود.

حسین بابامرادی با اشاره به ۹ اردیبهشت، سالروز تشکیل شوراها، اظهار کرد: شکل‌گیری شوراها مبین آن است که نقش مردم در تصمیم‌گیری، تشریفاتی نبوده و از کوچک‌ترین بخش تقسیمات کشوری یعنی روستا، مردم مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: ۱۲۸ هزار نفر عضو شورای شهر و روستا در کشور و ۲۳۰۰ نفر در استان زنجان فعالیت در این حوزه دارند.

رئیس شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به وظایف این شورا، خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری جلسات با مدیران مختلف پیرامون نیازهای شهرها و روستاها و حسابرسی شهرداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها، از جمله وظایف شورای فرادست است.

بابامرادی تصریح کرد: دیدارهای مستمر با استاندار، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و حل مشکل آب از مهم‌ترین خواسته‌های شوراها است.