شهید مطهری زمان شناس و با بصیرت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد اظهار کرد: رسول خدا (ص) پس از بوسیدن دست سعد انصاری که بر اثر کارگری سخت و زبر شده بود فرمود: این دستی است که هرگز آتش جهنم به آن نمی‌رسد (فَقبَّلَ یَدَهُ رَسولُ اللّه (ص) و قالَ هذِهِ یَدٌ لاتَمَسُّهَا النّارُ أبَداً همچنین آن حضرت فرمودند: «بهترین درآمد، از آنِ دستان کارگری است که کارش بی‌آلایش باشد».

وی اشاره به فرارسیدن روز کارگر اضافه کرد: یکی از وظایف مسئولین ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و توجه به بیمه کارگران است.

امام جمعه محمودآباد با اشاره به فرارسیدن روز معلم تاکید کرد: مطمئناً بارزترین الگوی جمهوری اسلامی از تعریف معلم تراز، شهید مرتضی مطهری بوده است واینکه روز معلم را در سالگرد شهادت شهید مطهری قرار دادند، یک معنای نمادین و پرمغز و پرمضمونی دارد.

وی اضافه کرد: تعابیری که امامین انقلاب درباره شهید مطهری به کار برده‌اند، کم نظیر و در مواردی بی‌نظیر است و می‌تواند بهترین مُعرِّف برای تبیین شخصیت والای این معلم عظیم القدر انقلاب باشد.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: شهد مطهری شهید اسلام شناس، زمان شناس، جریان شناس، دشمن شناس با بصیر بود.

امام جمعه محمودآباد ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته استاد مطهری دشمن شناسی بود که توانست با نگاه تیزبین خود انواع دشمن‌ها و دشمنی‌ها را شناخته و به موقع و با روشی مناسب در برابر آنان قد علم کند. آنچه باعث می‌شد شهید مطهری در عرصه جهاد تبیین، به‌خوبی میدان‌داری نماید عمدتاً این چهار ویژگی بود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در حوزه حجاب با بیان اینکه بی حجابی و بی عفتی را دشمن به ما تحمیل کرده است، عنوان کرد: همه به ویژه بانوان باید پر رنگ تر و با منطق و تدبیر و تبیین وارد میدان عمل شوند و نقش زینبی خود را با تبیین موضوع عفت و حجاب انجام دهند.

حجت الاسلام موسوی در پایان با بیان اینکه به قوانین موجود در این موضوع باید عمل شود، یادآور شد: همه مردم باید از مجریان طرح نور حمایت و پشتیبانی نمایند.