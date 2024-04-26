«کارگران» رزمندگان عرصه اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نظری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قلعه این شهر ضمن اشاره به کار و کارگر، تاکید کرد: در دین مبین اسلام در زمینه مقام کارگر بسیار تاکید شده تا جایی که پیامبر (ص) بر دستان کارگر بوسه می‌زنند و این نشان از مقام والای این قشر تأثیرگذار در جامعه دارد.

وی ضمن اشاره به اهمیت مقام کارگر به خصوص در چرخاندن چرخ اقتصاد و تولید کشور، گفت: «کارگران» رزمندگان عرصه اقتصادی امروز جامعه هستند.

امام جمعه موقت شاهرود ضمن اشاره به صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگران بیان کرد: گذاشتن دست کارگر در دست کارفرما و حل مشکلات تولید و قشر کارگر و کارفرما از سوی دولتمردان یکی از راه‌های رونق تولید است.

نظری به سند تحویل آموزش و پرورش و همچنین هفته معلم و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری هم اشاره کرد و گفت: معلم محور تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش است چرا که همه تحولات از تلاش معلمان امکان پذیر می‌شود.

وی در ادامه به سفر هفته گذشته هیأت دولت به استان سمنان و همچنین حضور رئیس جمهور در شهرستان شاهرود اشاره کرد و بیان داشت: مسئولان مصوبات و اعتبارات این سفر را برای مردم بیان کنند.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که یک سوم مصوبات سفر رئیس جمهور به استان سمنان سهم شهرستان شاهرود بوده است، بیان کرد: انتظار می‌رود که مسئولان شهرستانی برای تحقق این مصوبات گام‌های اساسی برداشته و پیگیری خوبی را انجام دهند.

نظری گفت: مسئولان همچنین مردم را در جریان پیگیری‌ها و تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور آگاه کنند زیرا این امر به امید افزایی منجر می‌شود.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر مسئولان به خصوص آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به ترویج فرهنگ پهلوانی و باستانی شد و افزود: ورزش باستانی باید از مدارس معرفی و ترویج شود.