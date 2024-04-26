۵ نفر از کارگران نمونه البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه به مناسبت هفته کار و کارگر، از پنج نفر از کارگران نمونه استان البرز با حضور محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و آیت الله حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز در نماز جمعه کرج تجلیل شد.
هر ساله کمیتههای استانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بر اساس یکسری شاخصها اقدام به ارزیابی واحدهای تولیدی در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و … میکنند و طرحهای کارآفرینانه، روشهای افزایش دهنده تولید و بهره وری و امور خلاقانه مورد بررسی قرار میگیرند.
در نهایت کارگرانی که در این طرحها شرکت داشته باشند ارزیابی و امتیاز دهی شده و از دل آنها افرادی انتخاب میشوند و مورد تقدیر و تجلیل قرار میگیرند و سپس به صورت کشوری نیز از آنها تجلیل میشود که امروز با توجه به حضور معاون وزیر از پنج نفر تقدیر شد.
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