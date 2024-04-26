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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۱۶

استاندار آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی مشکل تامین اتوبوس و حمل و نقل عمومی دارد

آذربایجان شرقی مشکل تامین اتوبوس و حمل و نقل عمومی دارد

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی گفت: در استان ما مشکل تامین اتوبوس و حمل و نقل عمومی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز جمعه در جلسه راهبری کاهش تصادفات رانندگی آذربایجان شرقی اظهار کرد: قبلاً در استان یکهزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری داشتیم اما در سه سال گذشته این تعداد به ۴۰۰ دستگاه کاهش یافته است و حمل و نقل جاده‌ای ما وضعیت خوبی ندارد.

وی تاکید کرد: در شأن استان نیست که میزان تلفات درون و برون شهری سالانه هزار نفر باشد ولی این واقعیت تلخی است که اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه با افت رام قطارهای استان نیز رو به و هستیم و باید در کنار ایمنی راه‌ها به آن توجه شود، از وزیر راه و شهرسازی خواست تا نسبت به حمل و نقل عمومی و ریلی در تخصیص اتوبوس و رام قطار دستور لازم را صادر کند.

رحمتی با درخواست حداقل ۲ رام قطار برای استان، گفت: امروز سه دستور جهادی از وزیر داشتیم. برای قطعه شش آزادراه تبریز-ارومیه تزریق نقدینگی و اختصاص قیر داشتند و یکی از آرزوهای دیرینه مردم، کمربندی ایلخچی نیز مورد بازدید قرار گرفت و دستورات لازم صادر شد و مقرر شد تا یک باند آن تا تیرماه نکمیل شود.

کد مطلب 6089358

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