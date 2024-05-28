طالب محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، برنامهریزی برای این سفرهای تربیتی را در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین مهم برشمرد و اظهار کرد: دانشآموزان دختر وپسر مدارس استثنایی در سطح شهرستانها و مناطق استان در اردوهای یک روزه نشاط و شکوفایی با همراهی اولیا خود شرکت کردند.
محمدی گفت: سفرهای تربیتی یکی از بهترین راهکارهای کشف و پرورش خلاقیت دانشآموزان و جزو بهترین و ماندگارترین خاطرات دانشآموزان در دوران تحصیل است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه اردوی مدرسه فرصتی عالی برای توسعهی طیف وسیعی از مهارتهای اجتماعی است، افزود: بیشتر فعالیتها در اردوهای مدارس بهصورت گروهی و تیمی است، که برای تقویت روابط دوستانه جدید با دانشآموزانی که کمتر میتوانند ارتباط برقرار کنند، بسیار مفید و مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه یکی از بسترهای مهم تربیتی اردوهای دانشآموزی است، برگزاری اردو را در شکلگیری شخصیت دانشآموزان مؤثر دانست و افزود: ارتقای روحیه مشارکتجویی و کارگروهی، پذیرش نظم و قانونمندی ونیز آمادهسازی و توانمندسازی دانشآموزان از دیگر دستاوردهای اردوهای تربیتی است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان تمرین زندگی مستقل از خانواده، تقویت روحیه جمع پذیری و قانون مندی، کسب تجربه در زمینههای مختلف اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و تقویت امید، نشاط و شادابی دانش آموزان با نیازهای ویژه را از اهداف دیگر برگزاری این برنامه برشمرد.
محمدی با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی هنری در حفظ، تقویت، ارتقای سلامت روحی دانشآموزان با نیازهای ویژه و تأثیر این فعالیتها بر ارتقای سطح مهارتهای زندگی و پیشگیری از عوارض ناشی از معلولیت یادآور شد: دانشآموزان با نیازهای ویژه از استعدادها و توانمندیهای بالایی در زمینههای مختلف برخوردار هستند که در صورت خودباروری شکوفا خواهد شد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: آینده خوب برای دانشآموزان با نیازهای ویژه با برنامهریزی صحیح و پیش بینی نیازهای آنها شروع میشود و خدمت به آنان موهبتی الهی، ارزشمند و ماندگاراست.
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