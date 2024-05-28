به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی، مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری گفت: دوره‌های آموزش و توانمندسازی فعالان گردشگری سلامت کشور که بر اساس سرفصل‌های به‌روز و مورد نیاز این صنعت تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد، به عنوان یکی از سیاست‌های در اولویت وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری با بیان اینکه در پی این اقدام ۲ هدف پیگیری شده است، افزود: ساماندهی فعالان غیررسمی و غیرمجاز از طریق تقویت حلقه رسمی فعالان این بخش و نیز تقویت زنجیره و سیستم رسمی فعالان به منظور عرضه بسته‌های خدمتی رقابتی و حرفه‌ای‌تر به گردشگران سلامت به منظور پشتیبانی از اعتبار و برند سیستم درمان، پزشکی و سلامت کشور از جمله اهداف تعیین شده به شمار می‌آیند.

وی ادامه داد: در چارچوب سیاست تعاملی و ارتباط مؤثر با دستگاه‌های فعال این بخش، دوره‌های آموزشی مذکور با رویکرد مشارکتی و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر ذینفعان این حوزه تهیه و تدوین شده است.

قاسمی وسمه‌جانی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل موجود مقرر شد سرفصل‌های تخصصی در حوزه فرایندهای درمان در همکاری نزدیک بین مؤسسات آموزشی دارای مجوز با دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های قطب انجام شود.

بنا به گفته قاسمی این دوره‌ها شامل شش سرفصل اصلی و ۳۲ درس بر اساس نیازمندی‌های فعالان این صنعت تدوین و ابلاغ شده که در تهیه آن به الگوهای موفق بین‌المللی توجه شده است.

مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری یادآور شد: از اقدامات نوآورانه‌ای که در چارچوب ابلاغ این دستورالعمل به آن پرداخته شده است، توجه به نیازهای آموزشی همه ذینفعان این حوزه شامل مدیران دفاتر حرفه‌ای گردشگری سلامت، مدیران آب‌های گرم درمانی، اسپاه‌ای حلال، دهکده‌های سلامت، راهنمایان فعال در این بخش، هتل بیمارستان‌ها و مدیران ipd بیمارستان‌ها بوده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: امید است از طریق آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه بتوان در مسیر ساماندهی و رشد کشور به عنوان یک مقصد رقابتمند گردشگری سلامت گام‌های اساسی برداشت تا از برکات آن به اقتصاد و گسترش دیپلماسی سلامت کشور کمک و به عنوان اقدامی پیشگیرانه مانع از مهاجرت کادر درمانی عزیز و زحمتکش کشور شود.