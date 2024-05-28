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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۵۷

امروز سه شنبه انجام می‌شود؛

برگزاری مراسم شعرخوانی برای شهدای خدمت در حرم حضرت عبدالعظیم

برگزاری مراسم شعرخوانی برای شهدای خدمت در حرم حضرت عبدالعظیم

مراسم شعرخوانی پاسداشت شهدای خدمت امروز سه شنبه ۸ خرداد در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شعرخوانی پاسداشت شهدای خدمت با حضور شاعران و اصحاب فرهنگ و رسانه امروز سه‌شنبه ۸ خرداد در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

برگزاری این‌مراسم امروز سه‌شنبه ۸ خرداد از ساعت ۱۶ تا ۱۸ است.

کد مطلب 6120920

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