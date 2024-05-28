برگزاری مراسم شعرخوانی برای شهدای خدمت در حرم حضرت عبدالعظیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شعرخوانی پاسداشت شهدای خدمت با حضور شاعران و اصحاب فرهنگ و رسانه امروز سهشنبه ۸ خرداد در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود.
برگزاری اینمراسم امروز سهشنبه ۸ خرداد از ساعت ۱۶ تا ۱۸ است.
مراسم شعرخوانی پاسداشت شهدای خدمت امروز سه شنبه ۸ خرداد در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شعرخوانی پاسداشت شهدای خدمت با حضور شاعران و اصحاب فرهنگ و رسانه امروز سهشنبه ۸ خرداد در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود.
برگزاری اینمراسم امروز سهشنبه ۸ خرداد از ساعت ۱۶ تا ۱۸ است.
نظر شما