برگزاری نشست زرین قلم با محوریت «فینلی داناوان کلکش را می کند»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و هشتمین نشست زرین قلم با محوریت معرفی کتاب «فینلی داناوان کلکش را می کند» امروز سه شنبه هشتم خردادماه توسط فرهنگسرای رسانه برگزار میشود.
«فینلی داناوان کلکش را می کند» نوشته ال کاسیمانو است که ترجمه آن توسط نشر کتاب کوله پشتی منتشر و روانه بازار نشر شده است.
فینلی داناوان، مادر مجرد دو فرزند و رمان نویسی در حال مبارزه است. وقتی شنیده میشود که فینلی در زمان ناهار درباره داستان رمان تعلیق جدیدش با مأمورش صحبت میکند، او را با یک قاتل قراردادی اشتباه میگیرند و ناخواسته پیشنهادی را میپذیرد که از همسرش جدا شود و زندگی خود را تأمین کند. در ادامه داستان فینلی متوجه میشود که جنایت در زندگی واقعی بسیار دشوارتر از همتای خیالی آن است، زیرا او در یک تحقیق قتل در زندگی واقعی درگیر میشود.
نشست معرفی کتاب مذکور با حضور فاطمه صادقی و جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه با هدف استعدادیابی در حوزه فن بیان و گویندگی همراه است.
اینبرنامه امروز سه شنبه هشتم خردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ توسط فرهنگسرای رسانه برگزار میشود.
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