اجلاسیه ۹۲ شهید والامقام شهرستان باشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب عبدی پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، ساعت ۹ صبح ایت اجلاسیه با حضور گسترده مردم در مصلی امام خمینی (ره) شهرباشت برگزار می شود.

وی بیان داشت: مردم ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والا مقام، در این آیین با آرمان‌های شهدا، امام شهدا و مقام عظمای ولایت تجدید عهد و پیمان می کنند.

عبدی پور تصریح کرد: شهدا با تاسی از اعمال و رفتار حضرت امام حسین (ع) درس فداکاری، وفاداری، از خودگذشتگی و شجاعت، شهامت و صداقت آموختند.

وی افزود: تکریم و تعظیم از مقام شامخ شهدا یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار است چرا که شهدا در راه دفاع از اهداف مقدس اسلام جانفشانی کرده و حماسه‌ای جاوید آفریدند.

عبدی ور تصریح کرد: خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان، رزمندگان، ایثارگران، جانبازان، پیشکسوتان، هنرمندان، اصحاب رسانه، اساتید، دانشجویان، دانش آموزان، جامعه کارگری وکشاورزان، نهادها، ادارات، سازمانها، فرهنگیان، اصناف و بازاریان و مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه شهرستان باشت در این اجلاسیه شرکت کنند.