پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به نیازمندان البرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اکبر حسینی موخر گفت: در سفر دوم رئیس جمهور به استان البرز، ۴ هزار و ۱۲۸ درخواست مردمی در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) استانداری با موضوع درخواست کمک‌های مالی با سرفصل‌هایی نظیر دارو، درمان، خرید جهیزیه، مالی، ودیعه مسکن و … واصل شد.

وی افزود: بر اساس گزارش پرداخت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز به عنوان متولی پرداخت‌ها، تاکنون به ۲ هزار و ۹۱۰ متقاضی مددجوی بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید استان و غیر مددجویان، ۱۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت شده و پرداخت به سایر متقاضیانی که در بازه زمانی سفر استانی درخواست داده‌اند نیز در دستور کار است.