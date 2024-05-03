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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۳

در سفر دوم رییس جمهور به البرز انجام شد؛ 

پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به نیازمندان البرزی

پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به نیازمندان البرزی

کرج- مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری البرز از پرداخت ۱۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به نیازمندان در سفر دوم رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اکبر حسینی موخر گفت: در سفر دوم رئیس جمهور به استان البرز، ۴ هزار و ۱۲۸ درخواست مردمی در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) استانداری با موضوع درخواست کمک‌های مالی با سرفصل‌هایی نظیر دارو، درمان، خرید جهیزیه، مالی، ودیعه مسکن و … واصل شد.

وی افزود: بر اساس گزارش پرداخت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز به عنوان متولی پرداخت‌ها، تاکنون به ۲ هزار و ۹۱۰ متقاضی مددجوی بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید استان و غیر مددجویان، ۱۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت شده و پرداخت به سایر متقاضیانی که در بازه زمانی سفر استانی درخواست داده‌اند نیز در دستور کار است.

کد مطلب 6095500

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