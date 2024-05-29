به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تلآویو منتظر تصمیم قریب الوقوع آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر توصیف این رژیم به عنوان «رژیم کودککش» است.
بر اساس این گزارش، محافل صهیونیستی از شب گذشته به دنبال تصمیم گیری در خصوص اقدامی هستند که احتمالاً طی روزهای آینده اعلام خواهد شد و تلآویو را در لیست سیاه سازمان ملل متحد و در زمره رژیم های کودککش قرار خواهد داد.
این شبکه صهیونیستی میافزاید که بر اساس ارزیابیهای انجام شده در داخل شورای امنیت داخلی و ارتش رژیم صهیونیستی، احتمالاً سازمان ملل متحد برای اولین بار ارتش اسرائیل را به عنوان یک سازمان آزاردهنده و قاتل کودکان معرفی خواهد کرد.
این شبکه میافزاید که اعلام قریبالوقوع این موضوع نگرانی عمیقی را در میان مسئولان اسرائیلی ایجاد میکند، چرا که این روند بخشی از مجموعه مصوبات بینالمللی علیه اسرائیل به شمار میرود که میتواند عواقب وخیمی در برخی پروندهها از جمله فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی داشته باشد.
دادگاه بینالمللی لاهه نیز در ۲۴ می احکام بازداشت تعدادی از سران رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یواف گالانت وزیر جنگ را صادر کرده است.
پیش از این برخی از محافل بینالمللی از جمله سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز انتقاد گستردهای را از رژیم صهیونیستی مطرح کرده و خواستار الحاق این رژیم به لیست ننگ سازمان ملل متحد شده بودند.
ارتش اسرائیل در حمله وحشیانه خود به غزه تاکنون بیش از ۱۵هزار کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است که حدود ۴۰ درصد مجموع شهدای فلسطین را تشکیل میدهند. بر اساس آمارهای رسمی با گذشت ۸ ماه از جنگ غزه تاکنون بیش از ۳۶ هزار فلسطینی به شهادت رسیده و بالغ بر ۸۶ هزار نفر دیگر زخمی شدهاند و حدود ۷۰ درصد از زیرساختهای غیرنظامی غزه شامل مدارس و منازل مسکونی و بیمارستانها تخریب شدهاند.
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