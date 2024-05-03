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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۸

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان خبرداد؛

نمایش اشیای تاریخی ارزشمند کرمان در باغ موزه هرندی

نمایش اشیای تاریخی ارزشمند کرمان در باغ موزه هرندی

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: مجموعه ارزشمندی از اشیای باستانی استان کرمان از موزه ملی ایران وارد کرمان شدتا همزمان باهفته میراث فرهنگی در موزه‌های استان به نمایش گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهرخی با بیان اینکه امروز مجموعه ارزشمندی از اشیا باستانی استان کرمان، از موزه ملی ایران به کرمان وارد شد گفت: این اشیا به کرمان انتقال یافت و همزمان با هفته میراث فرهنگی در باغ موزه هرندی به نمایش در خواهد آمد.

وی، افزود: بخشی از اشیا این مجموعه انتقالی، حاصل کاوش‌های علمی باستان شناسی در تپه‌ها و محوطه‌های کلیدی استان کرمان از جمله تپه یحیی در دشت صوغان شهرستان ارزوئیه و محوطه باستانی شهداد در شهرستان کرمان بوده که در نتیجه کاوش سال‌های پایانی دهه چهل خورشیدی به دست آمده است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اشیای مجموعه انتقالی، حاصل حفاری‌های غیرمجاز در محوطه‌های باستانی جیرفت است که در دهه اوایل دهه هشتاد از کشور خارج شده بود و با تلاش مشترک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت امور خارجه از حراج آن در حراجی‌های لندن جلوگیری و به کشور بازگشته است.

شاهرخی، افزود: قدمت تعدادی از این اشیا به دوره نوسنگی و حدود ۸۸۰۰ سال پیش از آن بر می‌گردد که متعلق به تپه گاو کشی در اسفندقه جیرفت بوده و در نتیجه کاوش‌های علمی باستان شناسی در این تپه حاصل شده است.

کد مطلب 6095625

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