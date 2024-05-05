  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۷:۲۹

توصیه به یارانه‌بگیران/ چه کنیم تا یارانه مان قطع نشود؟

توصیه به یارانه‌بگیران/ چه کنیم تا یارانه مان قطع نشود؟

بخشی از گردش مالی حساب‌های شخصی بعضی افراد یارانه‌بگیر مربوط به تنخواه شرکت‌ها بوده که ضروری است این گردش مالی با حساب شرکت باشد تا افراد از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته سرمایه دهک‌های مختلف دو بار مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان درآمد خانوار رصد شد. با افزایش حجم سرمایه در نوبت‌های ارزیابی سطح درآمدی خانوارها برخی از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

بخشی از گردش مالی بعضی افراد مربوط به تنخواه شرکت‌های آنها بوده که عموماً ماهانه مبلغی برای هزینه کرد ماهانه از سوی مدیریت به حساب شخصی این افراد واریز می‌شود. این امر حجم سرمایه و گردش مالی حساب شخصی افراد را افزایش داده و منجر به حذف آنها از فهرست دهک‌های مشمول یارانه می‌شود؛ بنابراین لازم است این گردش مالی با حساب شرکت و حق برداشت تن خواه بگیران انجام شود.

امسال پیش از شهریور میزان درآمد و حجم سرمایه خانوارها مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد و بخشی از خانوارها با افزایش ارزش ریالی اموال از فهرست یارانه بگیران حذف شده و بعضی هم ممکن است جابجایی دهک برای آنها اتفاق بیفتد.

کد مطلب 6095910
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مصطفی IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      7 0
      پاسخ
      دوزار یارانه که 5 کیلو برنج نمی شه و این همه الم شنگه
    • علی IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      1 3
      پاسخ
      من خودم احتمالا جزو دهک های 7 تا 10 هستم واقعا شرمنده ام که 70 درصد مردم کشورم از من درآمد و ثروت کمتری دارند!
    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      1 1
      پاسخ
      پرداخت یارانه به روش فعلی یک نوع بی عدالتی وتبعیض به تمام معنا بوده وباعث نارضایتی دربین قشر جامعه گردیده است . بهتراست دولت محترم دراین خصوص تصمیمات شایسته ای را اتخاذنماید.تاحق عده ای دردریافت یارانه ها تضییع نگردد.
    • وحید IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      3 0
      پاسخ
      سلام 'من و برادرم از دهک سوم هستیم .یارانه همه واریز شده مال ما نه .این چه جوریه
    • وحید IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      2 0
      پاسخ
      سلام 'من و برادرم از دهک سوم هستیم .یارانه همه واریز شده مال ما نه .این چه جوریه
    • محمد بهشتی اوندری کد ملی ۰۹۰۲۵۵۷۱۹۱ ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
      1 0
      پاسخ
      یارانه من بچهام کم واریز میشود شغل کارگر چرا لطفن رسیدگی شود ـ با تشکر
      • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۷
        0 0
        باعرض سلام من علی شریفی نیا هستم واقعن درامد من زیاد نیست که بخواین قطعش کنید من دوتا بچه دارم با پول کارگری خرجشونو میدم نه خونه نه ملک چیزی هم ندارم اعتراض دارم به دهکم که ۹می باشه .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها