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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۳

انهدام انبار پهپادی اوکراین در خارکوف به دست روسها

انهدام انبار پهپادی اوکراین در خارکوف به دست روسها

منابع روسی از انهدام انبار پهپادی اوکراین در خارکوف خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی از هدف قرار دادن انبار پهپادهای اوکراینی در خارکوف خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که صبح امروز منطقه صنعتی اوستووو هدف قرار گرفت و به دنبال آن آمبولانس ها به محل حمله شتافتند.

منابع روسی از زخمی شدن دستکم ۳۰ نظامی اوکراینی در جریان حمله به خارکوف خبر دادند.

اسپوتنیک گزارش داد: در واکنش به حمله های نیروهای مسلح اوکراین به اهداف غیرنظامی، نیروهای روسی به طور مرتب اهداف نظامی اوکراین و زیر ساختهای صنعتی و مراکز نظامی و ارتباطاتی را هدف قرار می دهند.

کد مطلب 6096324

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    نظرات

    • یک انسان ازاده IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
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      امریکاوصهیونهامثل کفتارماده وشغالهای نرهستندومانندخوکنجس وکثیفنداینها به هیچ انسانی ازهرجا بخصوص مسلمانها رحم نمیکنندبن سلمان نامسلمان وپیدشیه اردن وسایرنسلهای شیطان باتمام قواعلیه مسلمینند

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