تیم کشتی آزاد ایران تکمیل نشد/ علیرضا سرلک به سهمیه المپیک نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۵۷ کیلوگرم علیرضا سرلک در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ سیمونه پیرودو از ایتالیا را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۳ روبرتی دینگاشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.

سرلک در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ مقابل راحت کالژان از قزاقستان مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر قزاقستانی در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، سرلک از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در این مسابقات ۲ نفر راه یافته به دیدار فینال و نفر برتر بین نفرات سوم مشترک مجموعاً ۳ نفر سهمیه المپیک را به دست می‌آورند.