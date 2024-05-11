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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۴۶

آخرین شانس از بین رفت؛

تیم کشتی آزاد ایران تکمیل نشد/ علیرضا سرلک به سهمیه المپیک نرسید

تیم کشتی آزاد ایران تکمیل نشد/ علیرضا سرلک به سهمیه المپیک نرسید

با کنار رفتن علیرضا سرلک از رقابت های انتخابی المپیک تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در بازی های ۲۰۲۴ تکمیل نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۵۷ کیلوگرم علیرضا سرلک در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ سیمونه پیرودو از ایتالیا را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۳ روبرتی دینگاشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.

سرلک در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ مقابل راحت کالژان از قزاقستان مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر قزاقستانی در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، سرلک از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در این مسابقات ۲ نفر راه یافته به دیدار فینال و نفر برتر بین نفرات سوم مشترک مجموعاً ۳ نفر سهمیه المپیک را به دست می‌آورند.

کد مطلب 6103606

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