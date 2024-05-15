به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: اواخر امسال، زن جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت، دخترم ۳ ماه قبل از شهرستان برای درس خواندن به تهران آمد؛ ولی دختر جوانم برای رفتن به دانشگاه از خوابگاه دانشجویی بیرون رفته اما دیگر بازنگشته و تلفن همراهش خاموش است؛ لطفاً کمک کنید.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده در دایره چهارم پلیس آگاهی (ویژه فقدان) تیمی زبده از کارآگاهان راهی محل مورد نظر شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم پی بردند، دختر جوان به دانشگاه مراجعه نکرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان کرد: کارآگاهان در نخستین گام با اقدامات اطلاعاتی و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف خانه فقدانی متوجه شدند، دختر گمشده توسط یک مرد میانسال با موهای بور با شگرد ازدواج اغفال شده و از خوابگاه فرار کرده است که همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با روش‌های علمی مقصد فرار آنها را در غرب تهران شناسایی کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی طی یک عملیات منسجم موفق به دستگیری متهم شدند که در ادامه نیز دختر جوان پیدا شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی در جریان تحقیقات ابتدایی ضمن ابراز ندامت و پشیمانی به جرم خود مبنی بر اغفال دختر جوان مبنی بر فرار از خانه به قصد ازدواج اعتراف کرد.

سردار گودرزی خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، دختر گمشده به آغوش گرم خانواده خود بازگردانده شد و متهم کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.