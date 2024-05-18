به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش اعتماد، در بازدید از بخش‌های مختلف کلینیک تخصصی سرطان استان قم در بیمارستان شهید بهشتی با خرسندی از اجرای موفقیت آمیز طرح مدیریت بهینه و جامع بیماری سرطان، گفت: با اجرای این طرح صف انتظار درمان سرطان پستان در شهر قم به صفر رسیده است.

وی، اقدامات مکسا را در طرح مدیریت بهینه از غربالگری و تشخیص به موقع تا درمان و مراقبت‌های حمایتی و تسکینی الگو دانست و افزود: یکی از اهداف ما برای حضور در قم چگونگی محقق شدن این دستاورد ارزشمند است و تلاش داریم آن را به الگویی کشوری تبدیل کنیم.

در این بازدید که لیلا مؤدب شعار رئیس اداره سرطان وزرات بهداشت نیز حضور داشت، دالوندی مدیر مکسای قم روند ارجاع بیمار را از مراکز سلامت به مکسا تشریح کرد.

وی افزود: مکسا پل ارتباطی سطح ۱ به سطح ۲ درمان است یعنی پس از تشخیص بیمار رها نمی‌شود و از ابتدای مسیر درمان مراقبت‌های حمایتی و تسکینی را دریافت می‌کند.

دالوندی اظهار داشت: خدمات حمایتی و تسکینی مکسا شامل پزشکی، پرستاری، مشاوره، تغذیه، تأمین تجهیزات و مراقب معنوی می‌شود که به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنان رایگان ارائه می‌شود.

طرح مدیریت بهینه و جامع بیماری سرطان سال گذشته با همکاری مکسا و دانشگاه علوم پزشکی قم آزمایشی در شهر قم به اجرا در آمده است. طی این مدت بیش از ۲۵ هزار نفر غربالگری سرطان پستان و کلورکتال شدند. خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد این افراد بعد از بررسی سالم تشخیص داده شدند، اما نمونه‌های مثبت که کمتر از ۵ درصد بودند، در مسیر تشخیص تا درمان رها نشدند و با پیگیری مکسا و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی قم این بیماران در زمان طلایی تشخیص، مورد درمان قرار گرفتند.