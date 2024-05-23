به گزارش خبرنگار مهر، بعد از شهید رجایی، آیت‌الله رئیسی دومین رئیس‌جمهوری ایران است که به شهادت رسیدند. آن‌چه شهادت وی را حیرت‌انگیزتر می‌کند، نشستن مهر شهادت پای کارنامه متولی سالیان پیشِ آستان قدس رضوی و خادم امام رضا علیه‌السلام در شب ولادت این امام همام است.

کوروش زارعی کارگردان تئاتر و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درحالی‌که آیت‌الله رئیسی را رئیس‌جمهور محبوب خود می‌خواند، بیان کرد: آیت‌الله رئیسی بعد از آقای رجایی و حضرت آقا، رئیس‌جمهور مردمی و جهادی بود و فرمایش حضرت آقا را نصب العین خود قرار داده بود. حضرت آقا همیشه توصیه می‌کردند که دولتمردان باید در کنار مردم باشند. در کمتر دوره ریاست‌جمهوری این حرف مقام معظم رهبری عملیاتی شد اما آیت‌الله رئیسی از روز اولی که آغاز به کار کرد سفرهای استانی خود را شروع کرد و سعی کرد تا در کنار مردم و در میدان باشد تا مشکلات مردم را بشنوند و آنها را حل‌وفصل کنند.

وی تأکید کرد: در سه سال دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی، ایشان واقعاً جهادی کار کردند و مظلومانه به شهادت رسیدند. او انسانی اخلاق‌مدار بود و مبارزه با فساد را در دستور کار خود و دولتش قرار داده بود. مردمی، جهادی و خاکی بودن ایشان زبانزد عام و خاص بود.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، شهادت آیت‌الله رئیسی را سبب وحدت تمام مردم و جناح‌های سیاسی دانست و گفت: از روزی که این حادثه اتفاق افتاد، تمام آحاد جامعه حتی افرادی که به او رأی نداده بودند و منتقد دولت او بودند، ابراز ناراحتی کرده و برای سلامتی او و همراهانش دعا می‌کردند لذا این ماجرا سبب نوعی وحدت بین تمام مردم و جناح‌های سیاسی شد و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند هیچ خللی ان‌شاءالله در امور کشور به وجود نخواهد آمد.

زارعی در پایان گفت: الحمدلله بعد از چهل سال، ساختار کشور و انقلاب به چنان رشد و بالندگی رسیده که با بروز چنین اتفاقاتی مملکت آسیب نخواهد دید، ضمن اینکه دولتی هم که آیت‌الله رئیسی طراحی کرده بود به‌گونه‌ای است که دولتمردان و مدیران اجرایی تراز اول کارها را مدیریت می‌کنند و ان‌شاءالله هیچ اتفاق و خللی ایجاد نخواهد شد. فقط ما مرد بزرگوار و عزیزی را از دست دادیم و باورکردن این شوک برای مردم سخت است.