سعید شرفیکیا تهیه کننده فیلمهای سینمایی «پرواز ۱۷۵» که در بخش نگاه نو چهل و دومین جشنواره فیلم فجر حاضر بود و «مسخ نرگس» که در بخش رقابتی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام حضور داشت در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با اکران و نمایش این ۲ اثر گفت: هر ۲ فیلم پروانه نمایش گرفته است و پیگیر اکران هر ۲ فیلم هستیم اما هنوز با پخش کنندهای وارد مذاکره نشده ایم ولی قرار است به زودی این اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به این که در وضعیت فعلی اتفاقات مهم اکران برای فیلمهای طنز میافتد، افزود: دوست داریم و امیدواریم اکران نتیجه خوبی داشته باشد ولی توقع آنچنانی از اکران نداریم، در فیلم «پرواز ۱۷۵» مسئله اصلی ما دغدغه پرداختن به شهدا بود. پیش از این تجربه چند فیلم دفاع مقدسی را داشتهام و میدانم در اکران اقبال بالایی به این فیلمها وجود ندارد ولی ما قلبا علاقه داشتیم برای شهدای غواص کاری بسازیم و دوست داریم که استقبال خوبی از این فیلم شود ولی میدانیم اینگونه فیلمها موفقیت زیادی در گیشه ندارند.
این تهیه کننده درباره حضور جمشید هاشمپور در هر ۲ فیلم، بیان کرد: جمشید هاشم پور به بنده لطف دارد. او پیش از این در فیلمهای «گلوگاه شیطان» و «آن مرد آمد» حضور داشت که باهم همکاری خوبی داشتیم. از این رو بهواسطه ارتباطی که با وی داشتم از ایشان برای همکاری دعوت کردم که خوشبختانه پذیرفت. آقای هاشمپور هر کاری را قبول نمیکند اما چون فیلمنامه این ۲ فیلم را دوست داشت و به دلیل تعاملی که با هم داشتیم بازی در این آثار را قبول کرد.
وی ضمن یادآوری اینکه جمشید هاشم پور نقش اصلی فیلم «مسخ نرگس» است، گفت: به واسطه شرایط جسمی، جمشید هاشم پور در فیلم «پرواز ۱۷۵» نقش کوتاهتری داشت ولی در «مسخ نرگس» تقریباً نقش اصلی فیلم را که ناخدا است، بازی میکند. تمام رخدادهای فیلم حول این ناخدا اتفاق میافتد. او کسی است که یک کارگاه لنج سازی دارد و پیگیری اتفاقات فیلم توسط این ناخدا انجام میشود.
شرفی کیا درباره ویژگیهای این ۲ فیلم سینمایی، گفت: از همان ابتدا و طرح مسئله فیلم «پرواز ۱۷۵» دغدغه داشتیم تا در حد توان یک کار کوچک برای شهدای غواص انجام دهیم. در این فیلم انتظار یک مادر که چشم به راه فرزند مفقود الاثرش است تا زمانی که نشانهای از فرزند شهیدش به انتظار او پایان دهد به تصویر کشیده میشود. شهدای غواص ما شهدای مظلومی بودند و قاعدتاً همه دوست دارند راجع به این موضوع کار بسازند تا هیچ وقت فداکاری آنها از یادمان نرود.
این تهیه کننده قدیمی سینما در پایان عنوان کرد: اما «مسخ نرگس» یک اثر کاملاً اجتماعی است و به نمایش آداب و رسوم ایرانی و فرهنگ ایران به ویژه خطه جنوب میپردازد. در این فیلم دختری که از اسپانیا به ایران آمده است پس از مشاهده مهمان نوازی بوشهریها تصمیم میگیرد در ایران بماند و در دیالوگی بعد از آنکه پدرش او را در ایران پیدا کرده است، عنوان میکند «من راحت ترین خوابهایم را اینجا داشتهام». میدانیم که بوشهر در گذشته مستعمره اسپانیا به شمار میرفته اما در این فیلم میبینیم پس از این همه سال یک اسپانیایی جذب آداب و رسوم آن جا شده و زندگی با آرامش در ایران را انتخاب میکند.
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