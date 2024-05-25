به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی، سخنگوی هیأت اجرایی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم گفت: جلسه مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی فردا (یکشنبه ۶ خرداد ماه) در سالن شهید مدرس مجلس تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: قرار است در این جلسه اساسنامه و آئین‌نامه این فراکسیون به تصویب رسیده و اعضای هیأت رئیسه موقت فراکسیون انقلاب اسلامی نیز انتخاب و تعیین شوند.

گفتنی است، قرار بود اولین مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم دوشنبه ۳۱ خرداد برگزار شود که این جلسه به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان در سانحه بالگرد حامل رئیس‌جمهور تشکیل نشد و به تعویق افتاد.