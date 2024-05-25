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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۵۱

شریعتی:

فردا مجمع عمومی فراکسیون انقلاب مجلس دوازدهم برگزار می‌شود

فردا مجمع عمومی فراکسیون انقلاب مجلس دوازدهم برگزار می‌شود

سخنگوی هیات اجرایی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم گفت: فردا اولین مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی، سخنگوی هیأت اجرایی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم گفت: جلسه مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی فردا (یکشنبه ۶ خرداد ماه) در سالن شهید مدرس مجلس تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: قرار است در این جلسه اساسنامه و آئین‌نامه این فراکسیون به تصویب رسیده و اعضای هیأت رئیسه موقت فراکسیون انقلاب اسلامی نیز انتخاب و تعیین شوند.

گفتنی است، قرار بود اولین مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم دوشنبه ۳۱ خرداد برگزار شود که این جلسه به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان در سانحه بالگرد حامل رئیس‌جمهور تشکیل نشد و به تعویق افتاد.

کد مطلب 6118004
زهرا علیدادی

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