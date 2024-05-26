دو پایگاه «العباد» و «جل العلام» رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور دو بیانیه اعلام کرد که صبح امروز دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

در بیانیه نخست حزب الله آمده است: برای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی صلح امروز یکشنبه تجهیزات فنی پایگاه «العباد» رژیم صهیونیستی را با سلاح مناسب و به صورت مستقیم هدف قرار داده و این تجهیزات را منهدم کردند.

حزب الله در بیانیه دوم خود تأکید کرد: برای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلاور و شریف آن و در چارچوب پاسخ به عملیات ترور رژیم اشغالگر در شهرک الناقوره و زخمی شدن غیرنظامیان، مجاهدان مقاومت اسلامی صبح امروز یکشنبه با سلاح موشکی و توپخانه پایگاه «جل العلام» صهیونیست‌ها و مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در اطراف این پایگاه هدف حملات سنگین قرار دادند و خسارت‌های قطعی به آنها وارد کردند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که صبح امروز یکشنبه دست‌کم ۱۵ موشک از جنوب لبنان به سمن منطقه الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی شلیک شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند چند موشک به یکی از پایگاه‌های ارتش اشغالگر نزدیک شهرک شلومی در الجلیل غربی اصابت کرده است.

در پی حملات موشکی حزب الله، آژیر خطر برای چند بار در شهرک‌های صهیونیست‌نشین شلومی، بتست، حانیتا و رأس الناقوره در الجلیل غربی از هراس حملات موشکی و پهپادی حزب الله به صدا درآمد.