۴ راهبرد اصلی رهبری در انتخابات ریاست جمهوری محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه رسمی با رئیس، دبیر و مسؤولان کمیته‌ها و اعضای ستاد انتخابات استان گیلان با تاکید بر اجرایی‌شدن تدابیر مقام معظم رهبری توسط همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات، اظهار کرد: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در پیامی به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی و هیأت همراه در سانحه هوایی فرمودند: "طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی مدیریت قوه‌ی مجریه موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. " از این رو ستاد انتخابات استان گیلان نیز بر اساس قانون وظایف خود را بخوبی انجام دهد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز خدمت، بیان کرد: گرچه از دست دادن آیت الله رئیسی شهید جمهور محبوب و مغتنم مان، بسیار سخت است و غم و اندوه فراوان دارد، اما در انجام وظایف و تکالیف قانونی و خدمت به مردم عزیز و قدرشناس، لحظه‌ای وقفه نخواهیم داشت.

عباسی بر تحقق شایسته حقوق مردم و خدمت به آحاد جامعه از سوی مسئولان تاکید و ادامه داد: ضمن اینکه یک هزار روز خدمت رئیس جمهور شهیدمان را به مردم اعلام خواهیم کرد، با توان توان بر عهدی که بسته‌ایم تا زمان آغاز بکار دولت چهاردهم همه امور با بکارگیری از همه ظرفیت‌ها و قدرت و بدون هیچ کمی و کاستی، آنچه که دیدگاه شهید رئیسی عزیز بود، ادامه خواهد داشت.

قدردانی ویژه از مردم ولایتمدار گیلان در پاسداشت خدمات «شهید جمهور»

استاندار با قدردانی ویژه از مردم ولایتمدار ایران اسلامی و گیلان سرافراز که همیشه پشتیبان انقلاب اسلامی بوده‌اند، گفت: مردم عزیز گیلان با حضور قدرشناسانه خود در ویژه برنامه‌های شهادت آیت الله دکتر رئیسی و همراهان ایشان نشان دادند که کارها را رصد می‌کنند و برای خادمان واقعی خود با این حضور ارزشمند سنگ تمام می‌گذارند.

وی هم افزایی، وفاق و همدلی تمامی اعضای ستاد انتخابات برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را ضروری دانست و گفت: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور، همه توان خود را برای ایجاد فضای باشکوه و ارزشمند جهت برگزاری یک انتخابات خوب و با مشارکت همیشگی مردم همیشه درصحنه به کار ببندید.

استاندار گیلان به تحقق راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت انتخابات پیش رو تاکید کرد و افزود: قطع به یقین با بهره گیری از این راهبرد ارزشمند، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در کشور عزیزمان ایران اسلامی با شکوه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه انتخابات مظهر قدرت ملی است، تصریح کرد: ملت ایران و جوانان عزیز که در تشییع پیکر خادم الرضا شهید جمهور عزیزمان حضور تاریخی داشتند، این بیداری، هوشیاری، انگیزه، ایمان و امید را روز به روز افزایش دهند و دشمن را ناکام کنند.

عباسی با اشاره به اینکه در ۱۷ شهرستان و ۲۹ بخش در استان گیلان انتخابات برگزار می‌شود، گفت: در این ۴۶ هیأت اجرایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دو هزار و ۶۸۹ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است.