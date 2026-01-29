هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در خراسان شمالی برگزار می شود

سردار حسین اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز شاهد برگزاری این رویداد مهم در سطح استان خواهیم بود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های سریع در حوزه هوش مصنوعی افزود: با توجه به ضرورت توانمندسازی تولیدکنندگان محتوا در این عرصه، بخش ویژه‌ای در هفتمین رویداد امسال گنجانده شده است تا خلاقیت و شکوفایی هنری شرکت‌کنندگان در زمینه هوش مصنوعی مورد سنجش و رقابت قرار گیرد.

فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در ادامه به روند روبه‌رشد ثبت‌نام در دوره‌های پیشین اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر به‌صورت حضوری در این رقابت‌ها شرکت کردند.

وی ادامه داد: امسال نیز مراحل شهرستانی این رویداد در شهرستان‌های گرمه، رازوجرگلان، فاروج، اسفراین و سملقان با استقبال کم‌سابقه‌ای از سوی جوانان و هنرمندان برگزار شد که مجموعاً بیش از ۳۰۰ نفر در آن حضور یافتند.

سردار اکبری اظهار کرد: هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان به‌زودی و به مدت ۴۸ ساعتبه‌صورت حضوری برگزار خواهد شد و قالب‌هایی چون انیمیشن و پویانمایی، هوش مصنوعی، بازی، و نرم‌افزار را دربرمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: بخش تولیدات تلفن همراه شامل پوستر، اینفوگرافیک، موشن‌گرافیک، پادکست و کلیپ نیز هم‌زمان با بخش تخصصی در مرکز استان برگزار خواهد شد و برگزیدگان ضمن دریافت جوایز و لوح تقدیر، به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

به گفته فرمانده سپاه استان، علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت گروهی از طریق پایگاه اینترنتی event.bsjmajazi.ir برای شرکت در این رویداد ثبت‌نام کنند.

زمان و مکان دقیق برگزاری این رویداد متعاقباً از طریق پیامک و رسانه‌های استانی به شرکت‌کنندگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.