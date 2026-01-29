به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای مدیریت بهینه بازار ارز و تسهیل دسترسی متقاضیان به اسکناس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شعب منتخب شبکه بانکی را برای عرضه اسکناس ارزی تجهیز کرده است.

در بازار حواله ارزی نیز بر اساس اعلام اصغر بالسینی؛ سخنگوی مرکز مبادله ایران، در روز چهارشنبه، مورخ هشتم بهمن ماه، بیش از ۱۲۵ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله مورد داد و ستد قرار گرفت.

معاملات پرحجم در این بازار که پس از اجرای یکسان سازی نرخ ارز شروع شده کماکان ادامه دارد.

تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای گوناگون هم روند با ثباتی دارد و از ابتدای سال تا امروز بیش از ۴۸ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است.

با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران افزایش قابل توجهی یافته است.