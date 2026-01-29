محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در بخشهای شمالی، شمالشرقی، شرقی و تا حدودی جنوبشرقی خوزستان تداوم خواهد داشت. این سامانه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.
وی افزود: طی روز جمعه در ارتفاعات استان احتمال بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست. سپس تا روز یکشنبه جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود؛ بهطوریکه از اواخر وقت امروز تا اواسط روز شنبه (بهویژه فردا)، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان و بهویژه جادههای مواصلاتی سبب کاهش دید افقی خواهد شد. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.
سبزه زاری تاکید کرد: در شبانهروز گذشته گتوند با دمای ۲۳.۹ درجه و دزپارت با دمای ۰.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۴ درجه و کمینه دمای ۱۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
