مشکلی برای تأمین آب کشت پاییزه امسال وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بندری پیش از ظهر امروز در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد آب ذخیره شده در سد مارون مشکلی برای کشت تابستانه امسال نخواهیم داشت.
وی از کشاورزان شهرستان درخواست کرد تا در هدفمند شدن کشتهای تابستانه همکاری کنند.
بندری اظهار کرد: با توجه به اعلام محدودیتهای برخی از کشتهای تابستانه در حوزه آبریز مارون، انتظار میرود سازمان آب و برق استان با نظارت مناسب، ممنوعیتهای پیشنهادی را در همه شهرستان اعمال کند.
فرماندار ماهشهر ادامه داد: کشاورزان شهرستان برای هرگونه اعمال محدودیت و مدیریت هدفمند کشتهای تابستانه آمادگی لازم را داشته باشند.
وی اظهار کرد: تخلیه زه آب شبکه آبیاری رامشیر با حجم بسیار زیاد به رودخانه جراحی، به زمینهای کشاورزی حوزه بندر ماهشهر خسارتهای روزافزون و جبران ناپذیری وارد خواهد کرد به همین دلیل از سازمان آب و برق استان انتظار میرود تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ کند.
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