کودکان مخاطب این ۱۱ قهرمان عاشورا هستند؛ویژگی هایی که دست یافتنی اند

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه دوازده جلدی «قهرمانان کربلا» را که انتشارات کتاب پارک برای کودکان، چاپ کرده منصوره مصطفی زاده آن را به رشته تحریر درآورده است. تصویرگر کتاب هم یک هنرمند معروف به نام محمدرضا دوست‌محمدی است که قبلاً با نام او در نشریات معتبر کشور آشنا شده‌ایم. این مجموعه کتاب در مهرواره هوای نوی شایسته تقدیر در رشته کودک و نوجوان شده است.

این مجموعه، اولین‌بار در محرم ۱۴۰۰ به کتابفروشی‌ها آمد و مخاطبان اصلی‌اش کودکان پنج سال به بالا هستند.

این مجموعه دوازده جلدی شامل کتاب‌های زیر است:

۱) قهرمانان کربلا (ام البنین):

ام البنین مادر چهار شهید در حماسه کربلا است که بزرگترین این فرزندان حضرت ابالفضل (علیه السلام) است. او تمام سرمایه زندگی خود را فدای مولایش امام حسین (علیه السلام) کرد.

۲) قهرمانان کربلا (حر)

حر فرمانده ای بود که دستور گرفت تا از ورود امام حسین (علیه السلام) به کوفه ممانعت کند. اما زمانی که دید سپاه ابن زیاد قصد به شهادت رساندن امام را دارند مسیر خود را عوض و در خدمت اباعبدالله (علیه السلام) به شهادت رسید.

۳) قهرمانان کربلا (زهیر)

زهیر فردی عثمانی بود و اعتقادی به امامت حضرت حسین (علیه السلام) نداشت. با این حال در هنگام بازگشت از یک دیدار با امام حسین (علیه السلام) فطرت او را بیدار کرد و به فرماندهی سپاه حضرت رسید.

۴) قهرمانان کربلا (حسین (ع))

در این جلد نویسنده به سراغ شخصیت اصلی کربلا رفته و تلاش داشته با گفتن حکایت‌هایی ناب کودکان را با شخصیت ارباب جهان آشنا می‌سازد.

۵) قهرمانان کربلا (زینب (س))

حضرت زینب بانوی بزرگوار کربلا و پیام‌رسان حماسه حسین به گوشه عالمیان بودند. ایشان که در این واقعه تلخ بسیاری از عزیزان خود را از دست دادند. از کاری که امام شروع کرده بودند بازنماند و پیام عدالت خواهی او را به گوش ظالمان رساند.

۶) قهرمانان کربلا (مسلم)

مسلم ابن عقیل سفیر امام در شهر کوفه بود. ایشان قرار بود زمینه را برای حضور امام فراهم کند اما کوفیان به ایشان خیانت کند و توسط ماموران ابن زیاد به شهادت رسید و اولین شهید راه حسین شد.

۷) قهرمانان کربلا (حبیب)

حبیب ابن مظاهر از دوستان دوران کودکی امام حسین (علیه السلام) بود. او مخفیانه توانست از کوفه خارج شود و خود را به کاروان حسین برساند. او یکی از مسن‌ترین سرداران سپاه امام بود.

۸) قهرمانان کربلا (قاسم)

قاسم ابن الحسن میراث برادر برای برادر بود تا در روز عاشورا فردی از خاندان حسنی به دفاع از کیان ولایت بلند شود و این فرد جوانی سیزده ساله بود که شجاعانه همچون پدر جنگید

۹) قهرمانان کربلا (اسلم ترک)

اسلم ترک تنها ایرانی حاضر در سپاه امام حسین (علیه السلام) بود. او جوانی رشید بود که سال‌ها خادمی امام سجاد (علیه السلام) را کرده بود و در روز عاشورا تصمیم گرفت وظیفه اش را در این روز به طور کامل ادا کند.

۱۰) قهرمانان کربلا (علی اکبر (ع))

حضرت علی اکبر (ع) شبیه‌ترین افراد در چهره و اخلاق به رسول خدا (ص) بودند. هر زمان که امام حسین (ع) دلتنگ رسول خدا می‌شدند به چهره ایشان نگاه می‌کردند. ایشان اولین شهید کربلا از قبیله بنی هاشم بودند، که مایه آرامش دل‌ها می‌شدند.

۱۱) قهرمانان کربلا (اباالفضل (ع))

حضرت اباالفضل (ع) از زمان شهادت پدر پیمان وفاداری و ادب را با امام حسین (ع) امضا کرده بود و در کربلا به این پیمان عمل کرد. او سقای آب کودکان شد و حتی زمانی که به آب رسید، به یاد لب‌های تشنه امامش آب ننوشید.

۱۲) قهرمانان کربلا (کتاب کار)

کتاب کار قهرمانان کربلا با ترکیب بازی‌های کودکانه با مفاهیم عاشورایی و داستان‌های قهرمانان کربلا توانسته قدرت خلاقیت و دست‌ورزی در کودکان تقویت کند.

این کتاب‌ها با قلم روان، ساده و کودکانه منصوره مصطفی‌زاده نوشته شده و در هر جلد یک فضیلت اخلاقی از آن شخصیت عاشورایی بیان می‌شود که شهادت، نه پایان غمبار آن قهرمانان که پاداش فضائلشان است.

نویسنده کتاب برای انتخاب قهرمانانش بیش‌تر از هر چیز به گروه‌های سنی توجه داشته و این‌که قصه بزرگ عاشورا را درک کنند و خوب بفهمند. او سراغ قهرمانانی رفته که جنس و نوع قهرمانی‌شان برای کودکان در دسترس و قابل فهم باشد و بتوانند موقعیت قهرمانی و فضیلت آن را بفهمند و برای موقعیت‌های مشابه الگو بگیرند. برای همین حرف زیادی، اغراق‌آمیز و شعاری نزده است.

به قول خودش: «قهرمان‌های این مجموعه باید ویژگی و فضیلتی می‌داشتند که برای کودکان دست‌یافتنی باشد. مثلاً کودک، مفهوم شجاعت حر را درک می‌کند یا مفاهیم دیگری که در هفت داستان به آنها توجه کرده‌ایم.»

برای نویسنده این مجموعه مهم بوده است که داستان‌هایی متناسب با دانش و فهم مخاطبانش روایت کند.

در کتاب‌های «قهرمانان کربلا» که دارای ۲۴ صفحه مصور رنگی هستند، پس از قصه‌هایی که در هر کتاب درج شده‌اند، بخش کوتاهی با عنوان «بیا باهم فکر کنیم» قرار دارد که در آن سوال‌های کوتاهی درباره قصه آن‌کتاب از بچه‌ها پرسیده شده است.

انتشارات کتاب‌پارک از آن دسته ناشرانی است که مخاطب اصلی‌اش کودکان هستند. البته این ناشر به نوجوانان و بزرگسالان هم توجه دارد، اما همه تدارکاتش در زمینه تربیت و خانواده است.

«هفته چهل و چند: بیست روایت از مادری در همین روزها»، «دنیا از آن‌ور (کاشفان دنیا)» و «هفت پرده عاشورایی» از دیگر آثار تألیفی نویسنده همین کتاب است.