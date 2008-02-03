بهره برداری از بزرگترین مجتمع تولید مرغ گوشتی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استان بزرگترین مرغداری گوشتی استان کردستان در روستای شارانی به بهره برداری رسید.

مدیر جهاد کشاورزی مریوان در حاشیه افتتاح این پروژه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: این مرغداری گوشتی دارای ظرفیت تولید 60 هزار قطعه مرغ گوشتی در هر دوره است.

عزیز هاشمی ادامه داد: ابن مجموعه در زمینی به مساحت 19 هزار متر مربع ساخته شده و زیربنای آن شش هزار متر مربع است.

وی تصریح کرد: اعتبارات ساخت این مرغداری که بالغ بر شش هزار 600 میلیون ریال بوده از محل اعتبارات بنگاه های زود بازده در سال 85 تامین شده است.

هاشمی اظهار داشت: عملیات اجرای ساخت این مرغداری اواسط سال 85 آغاز شده و در دهه فجر امسال قبل از پایان برنامه زمانبندی افتتاح آن به بهره برداری رسید.

مدیر جهاد کشاورزی مریوان به میزان گوشت تولیدی در این مرغداری اشاره کرد و یادآور شد: این مرغداری توانایی تولید 360 تن گوشت مرغ را در سال داراست.

وی گفت: این مرغداری به صورت مستقیم زمینه اشتغال 16 نفر را فراهم کرده و به صورت غیر مستقیم نیز 40 نفر مشغول کار هستند.