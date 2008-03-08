تاثیر تغییرات جهانی گازکربنیک بر شالیزارها در رشت بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس موسسه تحقیقات برنج کشوردر این همایش گفت: برنج پس از گندم دومین محصول استراتژیک جهان است و از طرفی بین 5/1و 3/1میلیون هکتار از اراضی خیس دنیا را اراضی شالیزاری تشکیل می دهد.

دکترعباس شهدی کومله با بیان نقش دو جانبه شالیکاریها در پایداری محیط و اثرات گلخانه ای افزود: گاز کربنیک ( CO2 ) به عنوان اصلی ترین منبع گازهای گلخانه شناخته شده است.

وی بیان داشت: با افزایش رو به رشد مقدار گاز کربنیک کره زمین، غلظت گاز کربنیک در اتمسفر از میزان ppm 280 از زمان قبل از انقلاب صنعتی به میزان ppm 390 در سال 2007 میلادی رسیده و پیش بینی می شود این میزان تا سال 2050 میلادی به ppm 570 برسد.

دکتر شهدی اظهارداشت: متاسفانه اثر افزایش گاز کربنیک اتمسفر بر وضعیت عناصر غذایی اراضی کشاورزی کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است.

این مقام مسئول در موسسه تحقیقات برنج کشوربا اشاره به اینکه اکثر گیاهان تاکنون بر میزان حداکثر ppm 320 اتمسفر مورد ارزیابی قرار گرفته اند، عنوان کرد: نتایج حاصله از تحقیقات مذکور برای اولین بار در جهان اطلاعات ارزنده ای را برای برنامه ریزان بخش های کشاورزی ومحیط زیست برای مقابله با وقایعی که در آینده نزدیک به دلیل افزایش این گاز گلخانه ای اتفاق خواهد افتاد ارائه می دهد.

دکتر شهدی یادآورشد: معرفی ارقام برنج با راندمان بالای جذب عناصر غذایی، مدیریت پایدار برای اکوسیستم محیط خاک شالیزار و مطالعات چند دیسپلینی از جمله راههای توفیق بر عدم تعادل عناصر غذایی، محیط خاک شالیزار و آلودگی زیستی ناشی از دو برابر شدن گازکربنیک اتمسفر در آینده نزدیک خواهد بود.