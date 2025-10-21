به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره گفت: یکی از اهداف مهم کمیته امداد امام خمینی (ره)، توانمندسازی و فراهم نمودن شرایط لازم برای کمک به خوداتکایی نیازمندان و محرومین جامعه است و بی شک ایجاد اشتغال پایدار و درآمد با ثبات برای مددجویان از اصلی ترین و مهمترین رویکردهای کمیته امداد در حوزه توانمندسازی، خودکفایی و استقلال اقتصادی خانواده‌های نیازمند تحت حمایت این نهاد است.

باسره افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون در کنار سایر برنامه‌ها و فعالیت‌ها که در راستای اشتغالزایی و خودکفایی خانواده‌ها انجام می‌شود، احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی خانگی نیز در دستور کار کمیته امداد استان قرار گرفته است که در همین راستا تا کنون تعداد ۸۱ طرح توانمندسازی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلو واتی خانگی ویژه ی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در استان هرمزگان، به بهره‌برداری رسیده و زمینه ایجاد درآمد مستمر را فراهم آورده است که نتیجه و بازدهی این گونه طرح‌ها خودکفایی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت این نهاد در آینده بسیار نزدیک خواهد بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: برای راه اندازی این تعداد نیروگاه خورشیدی که با همکاری کمیته امداد، شرکت پیمانکار، بانک‌های عامل و شرکت توزیع برق استان برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد احداث گردیده، اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، در ادامه هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلو واتی را حدود ۱۸۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه بدون ارائه ضمانت و با اقساط بلند مدت ۷ ساله به مددجویان پرداخت می‌گردد و پرداخت اقساط آن نیز از محل درآمد حاصل از فروش برق تولید شده نیروگاه‌های خانگی به وزارت نیرو انجام می‌شود.

باسره در پایان یادآور شد: کمیته امداد استان هرمزگان از ابتدای برنامه اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در هرمزگان تا کنون تعداد ۲ هزار و ۲۶۷ طرح را در این حوزه راه اندازی نموده و به بهره‌برداری رسانده است که علاوه بر درآمدزایی پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت، می‌تواند کمک قابل توجهی نیز به رفع ناترازی ها و پایداری شبکه توزیع برق باشد.



