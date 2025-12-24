به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره، ضمن تشریح برنامههای توانمندسازی و ارائه خدمات هوشمند این نهاد، گفت: کمیته امداد در استان هرمزگان حدود ۹۰ هزار خانوار و نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت استان را تحت حمایت دارد.
وی افزود: رویکرد راهبردی کمیته امداد در دهه اخیر بر اساس توانمندسازی و زماندار بودن دورههای حمایتی برنامهریزی شده است. به این معنا که هر مددجو از روز نخست با برنامه مشخص وارد چرخه حمایتی میشود و هدف، کوتاهمدت بودن حضور در چرخه و حرکت به سمت خوداتکایی است.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان، تنوع خدمات ارائهشده را گسترده توصیف کرد و گفت: از برنامههای اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی تا خدمات فرهنگی، اجتماعی و مسکن، تمامی بستههای حمایتی بهگونهای طراحی شدهاند که مسیر توانمندسازی خانوادهها کوتاهتر و مؤثرتر شود.
وی با اشاره به همکاریهای پژوهشی و انعقاد تفاهمنامه با دانشگاهها و مؤسسات معتبر در حوزه اشتغال پایدار و نوین، تصریح کرد: مددجویان با بهرهگیری از آموزشهای فنی و مهارتی و فرصتهای شغلی معرفی شده، میتوانند وارد مشاغل جدید و پایدار شوند و از طرحهای سنتی فاصله بگیرند.
باسره به نمونههای عملی این رویکرد اشاره کرد: ورود به طرح نیروگاههای خورشیدی خانگی و حمایتی-تجمیعی، بهرهگیری از فرصتهای آزادکاری و مشاغل شرکتهای دانشبنیان و همچنین ایجاد اشتغال با پهپادها در حوزه کشاورزی از جمله اقدامات نوین است امروز فرزندان مددجویان ما با استفاده از پهپادها، عملیات سمپاشی مزارع و باغها را در برخی مناطق استان انجام میدهند.
وی با تأکید بر موفقیت طرح نیروگاههای خورشیدی در استان گفت: هرمزگان نخستین استان کشور است که این طرح را به صورت پایلوت آغاز کرده و پس از توسعه، رضایت جامعه هدف را به همراه داشته است در اجرای این طرح و برخی مشاغل آزادکاری، خانوادههای دارای معلولیت و افراد کمتوان در اولویت ویژه قرار دارند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان همچنین به تحول دیجیتال این نهاد اشاره کرد و گفت: کمیته امداد پس از وزارت ارتباطات، هوشمندترین سازمان کشور محسوب میشود و تمام خدمات خود را بر بستر دولت الکترونیک ارائه میکند تا مددجویان بدون نیاز به مراجعه حضوری و با بالاترین کیفیت، خدمات خود را دریافت کنند.
باسره در پایان خاطرنشان کرد: استان هرمزگان در اجرای طرحهای نوآورانه کمیته امداد پیشرو است و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
نظر شما