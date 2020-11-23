احداث ۱۰۷واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس برای نیازمندان هرمزگانی

علی الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت نیروگاههای کوچک خورشیدی در هرمزگان گفت: تولید انرژی برق یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و به‌عنوان یکی از انرژی‌های پاک و تجدید پذیر به شمار می‌آید که در همین راستا امسال کمیته امداد با مشارکت و همکاری خیرین، تعداد ۱۰۷ واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس ۵ کیلو واتی باهدف خودکفایی اقتصادی برای نیازمندان احداث کرده است.

الهیاری ضمن قدردانی و توجه خیرین به مسئله اشتغال و خودکفایی نیازمندان، افزود: هزینه ساخت این نیروگاه‌ها حدود پنج میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان بوده است که پنج میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان از محل تسهیلات قرض‌الحسنه کمیته امداد و اعتبارات بانکی، ۳۴۰ میلیون تومان مشارکت خیرین است.

وی بابیان این مطلب که بستر ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در استان هرمزگان فراهم شده است، یادآور شد: با عنایت به قرارداد ۲۰ ساله شرکت توزیع برق برای خرید برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی، احداث این نیروگاه‌ها سبب ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت بخصوص در مناطق روستایی شده و ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، برای زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های تحت حمایت که توان کار فیزیکی نداشته منبع درآمد مناسبی ایجاد می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: کمیته امداد استان هرمزگان به منظور توانمندسازی خانواده‌های نیازمند و باهدف اشتغال‌زایی و درآمد پایدار تاکنون ۱۶۰ واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس ۵ کیلو واتی برای این خانواده‌ها احداث و راه‌اندازی کرده است.