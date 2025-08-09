اتصال ۸۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی توسط مددجویان گلستانی به شبکه برق کشور

عیسی بابائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه سامانه‌های خورشیدی نه تنها به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کند بلکه نقطه آغاز توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف کمیته امداد است و این مسیر با مشارکت مستقیم مردم، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: یکی از فعالیت‌های شاخصی که کمیته امداد گلستان در راستای ایجاد اشتغال پایدار با هدف درآمدزایی و کمک به معیشت برخی مددجویان خود انجام داده است نصب نیروگاه‌های خورشیدی بر پشت بام منازل آنان به ویژه برای منازلی که توسط کمیته امداد جدیداً ساخته می‌شود، که این دستگاه‌ها با توجه به نوع و میزان تابش نور خورشید در منطقه مورد نظر، بر بام منازل نصب می‌شود تا با فروش برق تولیدی آن به اداره منبع درآمدی برای صاحب خانه باشد.

بابائی با اشاره به اجرای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با هدف توانمندسازی و حمایت از مشاغل پایداری برای مددجویان تحت حمایت خود، افزود: از ابتدای شروع طرح تا کنون بیش از ۸۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی خانگی برای مددجویان تحت حمایت استان ایجاد شده و با اتصال به شبکه برق کشور از درآمد نسبتاً خوبی برخوردار خواهند شده اند.

وی اظهار کرد: تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه و مبلغی نیز با مشارکت خیرین به صورت بلاعوض برای اجرای این طرح پرداخت می‌شود و برابر تفاهم‌نامه شرکت توزیع نیروی برق، تا ۲۰ سال خرید برق تولیدی را تضمین و به این ترتیب از محل فروش این برق تولیدی، هم اقساط وام پرداخت خواهد شد و هم به توانمندسازی خانوارهای کم درآمد کمک می‌شود و مجریان این طرح صاحب درآمد پایدار می‌شوند.

بابائی با اشاره به ایجاد مزارع خورشیدی به عنوان یکی دیگر از طرح‌های اشتغال زایی کمیته امداد، افزود: این طرح در راستای رفع ناترازی برق و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و ایجاد درآمد پایدار و به منظور بهبود معیشت برای خانواده‌های تحت پوشش اجرا خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: از آنجا که بسیاری از مددجویان یا مستأجر هستند یا مسکنی با قابلیت نصب پنل خورشیدی ندارند، اجرای طرح به صورت تجمیعی راهکار مناسبی است. این روش علاوه بر حل مشکل فنی هزینه‌ها را کاهش و بهره وری را افزایش می‌دهد. اما این نهاد همچنان در ایجاد نیروگاه‌های پشت بام در سال جاری فعال خواهد بود.

وی اهداف کمی و کیفی طرح ایجاد نیروگاه برق خورشیدی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی قرار است با همکاری دستگاه‌های به ویژه شرکت توزیع نیروی برق استان، در چند نقطه از استان مزرعه خورشیدی به شکل تجمیعی برای مددجویان تحت حمایت و دهک‌های پایین درآمدی به بهره‌برداری برسد.

بابائی ادامه داد: به زودی اولین مزرعه خورشیدی ۱/۴ مگاواتی استان در زمین اهدایی خیری در روستای سقرتپه شهرستان گمیشان توسط کمیته امداد بهره برداری و وارد مدار برق استان خواهد شد و ۲۸۰ خانوار از مددجویان و جامعه هدف این نهاد سهام دار این پروژه می‌شوند.