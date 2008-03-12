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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۹

بسکتبال غرب آسیا - ماهشهر

بهترین های روز پایانی مرحله مقدماتی معرفی شدند

بهترین های روز پایانی مرحله مقدماتی معرفی شدند

فوادی الخطیب بازیکن شماره 44 تیم الریاضی لبنان با کسب 32 امتیاز در مدت 35 دقیقه حضورش در دیدار مقابل الاتحاد سوریه عنوان بهترین بازیکن روز سوم و پایانی مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته "عمر اسمید"، بازیکن شماره 11 صباباتری، 38 دقیقه برای این تیم در مصاف با پتروشیمی بازی کرد و 25 امتیاز به دست آورد.

"سماک" و "العصری" که با شماره 7 و 5 به ترتیب برای زین اردن و الاهلی یمن بازی می کنند، بازیکنان 21 امتیازی دیروز بودند. این دو بازیکن به ترتیب 35 و 40 دقیقه برای تیم های خود به میدان رفتند. بازیکن شماره 7 الاهلا عراق هم روز گذشته برای این تیم 40 دقیقه بازی کرد و 20 امتیاز گرفت.

"تونی مدیسن" و "جمال" بازیکنان 17 امتیازی روز سوم مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا بودند که به ترتیب 33 و 35 دقیقه برای پتروشیمی و الاتحاد سوریه به میدان رفتند.

"آدیاس"، بسکتبالیست شماره 15 ارتودکس اردن هم روز گذشته 15 امتیاز برای این تیم در مصاف با الاتحاد سوریه طی 20 دقیقه حضور در میدان کسب کرد.

کد مطلب 653260

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